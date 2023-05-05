https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

Роковой выбор. Молдавия идет к гражданской войне

Роковой выбор. Молдавия идет к гражданской войне - РИА Новости, 05.05.2023

Роковой выбор. Молдавия идет к гражданской войне

Выборы главы (башкана) Гагаузии продемонстрировали неспособность президента Молдавии Майи Санду контролировать часть республики. Мириться с этим она не... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:00

2023-05-05T08:00

2023-05-05T11:38

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майя санду

илан шор

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Выборы главы (башкана) Гагаузии продемонстрировали неспособность президента Молдавии Майи Санду контролировать часть республики. Мириться с этим она не намерена, поэтому неизбежны новая волна политических репрессий и дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Что происходит в Кишиневе и Комрате — в материале РИА Новости.За РоссиюВ первом туре победили 36-летний Григорий Узун и 37-летняя Евгения Гуцул. Оба кандидата получили примерно по 15 тысяч голосов. Узуна поддерживает Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Гуцул выдвинула партия "Шор". Явка — 57,8 процента. Второй тур состоится 14 мая.Всего было восемь претендентов. Повестка близкая: украинский кризис, цены на ЖКХ, отношения с Москвой. Гагаузия считается самым пророссийским регионом Молдавии. В 2022-м именно там организовали первые массовые акции против внешнеполитического курса президента Майи Санду, усугубившего экономический кризис в республике.Узун был депутатом народного собрания Гагаузии и членом молдавского парламента от Партии социалистов. Учился в России — в школе и институте. Додон, призывая гагаузов голосовать за Узуна, пообещал организовать визит Путина в Комрат.Илан Шор, в свою очередь, собирается построить в Гагаузии современный парк аттракционов и сделать общественный транспорт бесплатным — если победит Гуцул. Причем это не пустые слова. Когда Шор был мэром города Орхей, там действительно появились карусели, а плату за проезд в автобусах утром и вечером отменили. Что касается самой Гуцул, до этого она вообще не занималась политикой и общественной деятельностью.К избирательной кампании Шор привлек российских артистов Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Николая Баскова. Кроме того, за Гуцул выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Уверен, народ Гагаузии сделает правильный выбор. <…> Готовы программу Евгении Александровны поддерживать в случае, если она будет исходить из нужд населения и направлена на интересы каждой семьи, которая живет на этой многострадальной территории", — заявил он.Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не смогла выдвинуть своего кандидата в Гагаузии. Санду вроде бы симпатизировала экс-башкану Дмитрию Кройтору (руководил регионом с 1999-го по 2002-й), но даже он — за дружбу Россией. За него проголосовали 5,8 тысячи избирателей.Политический кризисНе имея возможности повлиять на исход выборов в Гагаузии, Санду нанесла удар по оппозиции за границами автономии. Шора приговорили к 15 годам тюрьмы за вывод из банковской системы Молдавии почти миллиарда долларов, лишили депутатского мандата и потребовали экстрадировать из Израиля, где он находится с 2019-го. Кроме того, конфисковали несколько его крупных активов, что серьезно осложнило финансирование партии.В аэропорту Кишинева задержали и поместили под домашний арест Марину Таубер — фактического лидера "Шора" внутри республики. Она направлялась в Израиль, и в Антикоррупционной прокуратуре заподозрили, что она не вернется. В июле прошлого года ее обвинили в получении средств для партии от организованных преступных групп и фальсификации бухгалтерской отчетности. Парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а суд на месяц отправил за решетку. Затем меру пресечения изменили на домашний арест, в феврале освободили под судебный контроль.Десятого мая Конституционный суд рассмотрит вопрос о запрете партии "Шор". Так что что Гуцул могут просто снять с выборов.Параллельно с этим Кишинев устроил дипломатический скандал с Россией: в республику не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова. Он хотел посетить населенную православными тюрками Гагаузию, чтобы поддержать Виктора Петрова — еще одного кандидата в башканы. В итоге Петров получил больше девяти тысяч голосов, а Россия и Молдавия обменялись высылкой дипломатов.Вопрос принципаРовно через неделю после второго тура, 21 мая, в центре Кишинева состоится массовый митинг сторонников Санду — за евроинтеграцию. По ее словам, это покажет всему миру, что Молдавия раз и навсегда связала себя с ЕС. Конечно, выборы в автономии портят идиллическую картину. В республике и так больше года действует чрезвычайное положение, но очередного витка политических репрессий, видимо, не избежать.Опрошенные РИА Новости молдавские эксперты считают, что кандидат Додона предпочтительнее для Санду, чем креатура Шора. Гуцул в шутку называют "буфетчицей", но, победив в Гагаузии, она получит кресло в центральном правительстве, и это опасно для президента и других министров.Узун более сговорчив. К тому же у Санду уже есть опыт общения с выдвиженцами Додона: уходящий башкан Ирина Влах тоже из Партии социалистов. В кампании 2019-го она выступала против объединения с Румынией и хотела развивать отношения с Россией. Но в 2020-м, когда президентом стала Санду, сменила риторику, в том числе, согласилась, что молдавский язык нужно называть румынским.Политический аналитик Дмитрий Кисеев отмечает: скорее всего, решение о запрете партии еще не принято, иначе уже был бы большой медийный шум. Если же Кишинев не применит административный ресурс, кандидат Шора наверняка победит."Додон вывел Узуна во второй тур благодаря личной популярности в Гагаузии, но его антирейтинг вряд ли позволит выиграть. Шор же вкладывает в избирательную кампанию Гуцул большие средства, и местные верят, что он поможет им финансово", — объясняет молдавский эксперт.Пока Санду старается игнорировать события в Гагаузии. А Шор не скрывает желания сорвать митинг за европейскую Молдавию и хочет использовать для этого успех в Гагаузии. Ситуация прояснится 14 мая.

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

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в мире, справки, гагаузия, молдавия, россия, игорь додон, майя санду, илан шор, лдпр, политика