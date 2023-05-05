https://ria.ru/20230505/mnogostoronnost-1869831230.html

Небензя рассказал о видении Западом многосторонности

Небензя рассказал о видении Западом многосторонности - РИА Новости, 05.05.2023

Небензя рассказал о видении Западом многосторонности

Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:39

2023-05-05T09:39

2023-05-05T09:39

в мире

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василий небензя

оон

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Постпред напомнил слова бывшего министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, который сказал о том, что в мире наблюдается "все больше многополярности, но все меньше многосторонности". "Тех, кто эти решения принимает, объявляют демократиями, а тех, кто их отвергает и имеет свое собственное, самостоятельное, независимое мнение, обвиняют в автократии", - добавил он. По мнению постпреда, ООН "в определенной степени является жертвой отчасти глобального кризиса в международных отношениях, который мы наблюдаем сегодня". "Но то, что мы живем в ооноцентричной модели мира и ООН через свой Устав олицетворяет эту многосторонность, – это мы не подвергаем сомнению", - подчеркнул Небензя. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html

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