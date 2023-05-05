https://ria.ru/20230505/mnogostoronnost-1869831230.html
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности - РИА Новости, 05.05.2023
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности
Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:39
2023-05-05T09:39
2023-05-05T09:39
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Постпред напомнил слова бывшего министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, который сказал о том, что в мире наблюдается "все больше многополярности, но все меньше многосторонности". "Тех, кто эти решения принимает, объявляют демократиями, а тех, кто их отвергает и имеет свое собственное, самостоятельное, независимое мнение, обвиняют в автократии", - добавил он. По мнению постпреда, ООН "в определенной степени является жертвой отчасти глобального кризиса в международных отношениях, который мы наблюдаем сегодня". "Но то, что мы живем в ооноцентричной модели мира и ООН через свой Устав олицетворяет эту многосторонность, – это мы не подвергаем сомнению", - подчеркнул Небензя. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности
Небензя: Запад пытается выдать порядок, основанный на правилах, за многосторонность
ООН, 5 мая – РИА Новости. Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Постпред напомнил слова бывшего министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса
, который сказал о том, что в мире наблюдается "все больше многополярности, но все меньше многосторонности".
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
«
"С этим трудно не согласиться. Потому что нам сейчас за фальшивую многосторонность выдают так называемый порядок, основанный на правилах, когда группа по интересам собирается в каких-то местах, в неинклюзивных форматах, принимает решения, которые потом пытается выдать за универсальные", - сказал Небензя.
"Тех, кто эти решения принимает, объявляют демократиями, а тех, кто их отвергает и имеет свое собственное, самостоятельное, независимое мнение, обвиняют в автократии", - добавил он.
По мнению постпреда, ООН "в определенной степени является жертвой отчасти глобального кризиса в международных отношениях, который мы наблюдаем сегодня". "Но то, что мы живем в ооноцентричной модели мира и ООН через свой Устав олицетворяет эту многосторонность, – это мы не подвергаем сомнению", - подчеркнул Небензя.
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