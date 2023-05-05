Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/mnogostoronnost-1869831230.html
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности - РИА Новости, 05.05.2023
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности
Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:39
2023-05-05T09:39
в мире
россия
василий небензя
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_9c9c40464a668b64ac64e62d4756fd3c.jpg
ООН, 5 мая – РИА Новости. Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Постпред напомнил слова бывшего министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, который сказал о том, что в мире наблюдается "все больше многополярности, но все меньше многосторонности". "Тех, кто эти решения принимает, объявляют демократиями, а тех, кто их отвергает и имеет свое собственное, самостоятельное, независимое мнение, обвиняют в автократии", - добавил он. По мнению постпреда, ООН "в определенной степени является жертвой отчасти глобального кризиса в международных отношениях, который мы наблюдаем сегодня". "Но то, что мы живем в ооноцентричной модели мира и ООН через свой Устав олицетворяет эту многосторонность, – это мы не подвергаем сомнению", - подчеркнул Небензя. Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html
https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал о видении Западом многосторонности

Небензя: Запад пытается выдать порядок, основанный на правилах, за многосторонность

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 мая – РИА Новости. Запад пытается выдать так называемы порядок, основанный на правилах, за многосторонность – когда группа по интересам принимает те или иные решения, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Постпред напомнил слова бывшего министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, который сказал о том, что в мире наблюдается "все больше многополярности, но все меньше многосторонности".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
20 апреля, 16:03
«
"С этим трудно не согласиться. Потому что нам сейчас за фальшивую многосторонность выдают так называемый порядок, основанный на правилах, когда группа по интересам собирается в каких-то местах, в неинклюзивных форматах, принимает решения, которые потом пытается выдать за универсальные", - сказал Небензя.
"Тех, кто эти решения принимает, объявляют демократиями, а тех, кто их отвергает и имеет свое собственное, самостоятельное, независимое мнение, обвиняют в автократии", - добавил он.
По мнению постпреда, ООН "в определенной степени является жертвой отчасти глобального кризиса в международных отношениях, который мы наблюдаем сегодня". "Но то, что мы живем в ооноцентричной модели мира и ООН через свой Устав олицетворяет эту многосторонность, – это мы не подвергаем сомнению", - подчеркнул Небензя.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
Флаг США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Америке отказываются верить в конец однополярного мира
27 апреля, 08:00
 
В миреРоссияВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала