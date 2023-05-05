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Уехавшего в зону СВО приморского мэра не вернули под заочный арест - РИА Новости, 05.05.2023
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06:59 05.05.2023 (обновлено: 07:06 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/mer-1869816448.html
Уехавшего в зону СВО приморского мэра не вернули под заочный арест
Уехавшего в зону СВО приморского мэра не вернули под заочный арест - РИА Новости, 05.05.2023
Уехавшего в зону СВО приморского мэра не вернули под заочный арест
Фрунзенский районный суд Владивостока на повторном рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения главе Большого Камня Рустяму Абушаеву, разыскиваемому по РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T06:59
2023-05-05T07:06
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на повторном рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения главе Большого Камня Рустяму Абушаеву, разыскиваемому по двум обвинениям, не вернул его под стражу заочно, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. В телеграм-канале краевой прокуратуры отмечалось, что обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Позже Абушаев был заочно заключен под стражу Фрунзенским районным судом Владивостока по ходатайству следователей. В конце апреля Приморский краевой суд отменил постановление об аресте ввиду нарушений уголовно-процессуальных норм. Вопрос о мере пресечения поступил на новое рассмотрение в районный суд в начале мая. "Фрунзенский районный суд города Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры в виде заключения под стражу", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы края. В пресс-службе уточнили агентству, что никакой другой меры пресечения Абушаеву не избрали. В апреле градоначальник, объявленный в федеральный розыск, в своем телеграм-канале сообщил, что участвует в специальной военной операции. По словам Абушаева, он давно решил поступить на военную службу. В администрации Большого Камня агентству уточнили, что мэр находится в отпуске и в отставку не подавал. Командир приморского добровольческого отряда "Тигр" подтвердил РИА Новости, что Абушаев служит у него, и предположил, что чиновник хорошо себя проявит.
https://ria.ru/20230417/abushaev-1865714962.html
https://ria.ru/20230308/belgorod-1856587142.html
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происшествия
Происшествия
Уехавшего в зону СВО приморского мэра не вернули под заочный арест

В приморском суде сообщили, что беглого мэра Абушаева не вернули под заочный арест

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Кресло судьи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на повторном рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения главе Большого Камня Рустяму Абушаеву, разыскиваемому по двум обвинениям, не вернул его под стражу заочно, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. В телеграм-канале краевой прокуратуры отмечалось, что обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Позже Абушаев был заочно заключен под стражу Фрунзенским районным судом Владивостока по ходатайству следователей. В конце апреля Приморский краевой суд отменил постановление об аресте ввиду нарушений уголовно-процессуальных норм. Вопрос о мере пресечения поступил на новое рассмотрение в районный суд в начале мая.
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"Фрунзенский районный суд города Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры в виде заключения под стражу", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы края.
В пресс-службе уточнили агентству, что никакой другой меры пресечения Абушаеву не избрали.
В апреле градоначальник, объявленный в федеральный розыск, в своем телеграм-канале сообщил, что участвует в специальной военной операции. По словам Абушаева, он давно решил поступить на военную службу.
В администрации Большого Камня агентству уточнили, что мэр находится в отпуске и в отставку не подавал. Командир приморского добровольческого отряда "Тигр" подтвердил РИА Новости, что Абушаев служит у него, и предположил, что чиновник хорошо себя проявит.
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