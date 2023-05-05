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В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда" - РИА Новости, 05.05.2023
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03:40 05.05.2023 (обновлено: 05:41 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/medal-1869809925.html
В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда"
В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда" - РИА Новости, 05.05.2023
В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда"
Предотвращена попытка отправки хабаровчанином в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T03:40
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евразийский экономический союз
эстония
днепр (город)
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Предотвращена попытка отправки хабаровчанином в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление. По данным таможни, сотрудники отследили объявление продажи награды в интернет-магазине, а затем и посылку. Мужчина пытался ввести инспекторов в заблуждение, указав в почтовой накладной, что отправляет за границу подарки на 1 тысячу рублей. Медаль он завернул в фольгу и обложил елочными игрушками. "Таможенная экспертиза подтвердила подлинность награды и установила, что пересылаемая медаль "Золотая Звезда" второго типа вручена 17 октября 1943 года уроженцу Красноярского края лейтенанту М. с присвоением звания Герой Советского Союза", - уточняется в релизе. Согласно данным архивной справки, 26 сентября 1943 года, будучи командиром взвода мото-понтонно-мостового батальона, лейтенант первым совершил рейс по переброске танков на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов под сильным пулеметным и минометным огнем противника. На середине Днепра огнем артиллерии был пробит катер и убит катерист. Катеру и парому с танком грозила опасность, но лейтенант заложил пробоину своей курткой, взял руль, вывел паром из полосы обстрела и доставил на правый берег реки. Отмечается, что по факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело, теперь продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей) предусмотрена уголовная ответственность. Предметы фалеристики, изготовленные более 50 лет, относятся к культурным ценностям, на вывоз которых установлен специальный порядок ввоза и вывоза. Без разрешительного документа граждане могут вывозить только личные награды с документами, либо наследники (при подтверждении права наследования).
https://ria.ru/20230405/tamozhnya-1863204584.html
эстония
днепр (город)
хабаровск
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РИА Новости
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евразийский экономический союз, эстония, днепр (город), хабаровск
Евразийский экономический союз, Эстония, Днепр (город), Хабаровск
В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда"

В Хабаровске пресекли попытку отправки в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года

© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанкМедаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза
Медаль Золотая Звезда Героя Советского Союза - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Михаил Кулешов
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Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Предотвращена попытка отправки хабаровчанином в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
«
"Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконной отправки в Эстонию посылки с медалью "Золотая Звезда". Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тысяч рублей", - сообщает ведомство.
По данным таможни, сотрудники отследили объявление продажи награды в интернет-магазине, а затем и посылку. Мужчина пытался ввести инспекторов в заблуждение, указав в почтовой накладной, что отправляет за границу подарки на 1 тысячу рублей. Медаль он завернул в фольгу и обложил елочными игрушками.
"Таможенная экспертиза подтвердила подлинность награды и установила, что пересылаемая медаль "Золотая Звезда" второго типа вручена 17 октября 1943 года уроженцу Красноярского края лейтенанту М. с присвоением звания Герой Советского Союза", - уточняется в релизе.
Согласно данным архивной справки, 26 сентября 1943 года, будучи командиром взвода мото-понтонно-мостового батальона, лейтенант первым совершил рейс по переброске танков на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов под сильным пулеметным и минометным огнем противника. На середине Днепра огнем артиллерии был пробит катер и убит катерист. Катеру и парому с танком грозила опасность, но лейтенант заложил пробоину своей курткой, взял руль, вывел паром из полосы обстрела и доставил на правый берег реки.
Отмечается, что по факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело, теперь продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей) предусмотрена уголовная ответственность.
Предметы фалеристики, изготовленные более 50 лет, относятся к культурным ценностям, на вывоз которых установлен специальный порядок ввоза и вывоза. Без разрешительного документа граждане могут вывозить только личные награды с документами, либо наследники (при подтверждении права наследования).
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Евразийский экономический союзЭстонияДнепр (город)Хабаровск
 
 
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