В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда"
В Хабаровске пресекли попытку отправки в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года
Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Предотвращена попытка отправки хабаровчанином в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
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"Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконной отправки в Эстонию посылки с медалью "Золотая Звезда". Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тысяч рублей", - сообщает ведомство.
По данным таможни, сотрудники отследили объявление продажи награды в интернет-магазине, а затем и посылку. Мужчина пытался ввести инспекторов в заблуждение, указав в почтовой накладной, что отправляет за границу подарки на 1 тысячу рублей. Медаль он завернул в фольгу и обложил елочными игрушками.
"Таможенная экспертиза подтвердила подлинность награды и установила, что пересылаемая медаль "Золотая Звезда" второго типа вручена 17 октября 1943 года уроженцу Красноярского края лейтенанту М. с присвоением звания Герой Советского Союза", - уточняется в релизе.
Согласно данным архивной справки, 26 сентября 1943 года, будучи командиром взвода мото-понтонно-мостового батальона, лейтенант первым совершил рейс по переброске танков на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов под сильным пулеметным и минометным огнем противника. На середине Днепра огнем артиллерии был пробит катер и убит катерист. Катеру и парому с танком грозила опасность, но лейтенант заложил пробоину своей курткой, взял руль, вывел паром из полосы обстрела и доставил на правый берег реки.
Отмечается, что по факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело, теперь продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей) предусмотрена уголовная ответственность.
Предметы фалеристики, изготовленные более 50 лет, относятся к культурным ценностям, на вывоз которых установлен специальный порядок ввоза и вывоза. Без разрешительного документа граждане могут вывозить только личные награды с документами, либо наследники (при подтверждении права наследования).