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В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда"

В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда" - РИА Новости, 05.05.2023

В Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль "Золотая Звезда"

Предотвращена попытка отправки хабаровчанином в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T03:40

2023-05-05T03:40

2023-05-05T05:41

евразийский экономический союз

эстония

днепр (город)

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Предотвращена попытка отправки хабаровчанином в Эстонию медали "Золотая Звезда" 1943 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление. По данным таможни, сотрудники отследили объявление продажи награды в интернет-магазине, а затем и посылку. Мужчина пытался ввести инспекторов в заблуждение, указав в почтовой накладной, что отправляет за границу подарки на 1 тысячу рублей. Медаль он завернул в фольгу и обложил елочными игрушками. "Таможенная экспертиза подтвердила подлинность награды и установила, что пересылаемая медаль "Золотая Звезда" второго типа вручена 17 октября 1943 года уроженцу Красноярского края лейтенанту М. с присвоением звания Герой Советского Союза", - уточняется в релизе. Согласно данным архивной справки, 26 сентября 1943 года, будучи командиром взвода мото-понтонно-мостового батальона, лейтенант первым совершил рейс по переброске танков на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов под сильным пулеметным и минометным огнем противника. На середине Днепра огнем артиллерии был пробит катер и убит катерист. Катеру и парому с танком грозила опасность, но лейтенант заложил пробоину своей курткой, взял руль, вывел паром из полосы обстрела и доставил на правый берег реки. Отмечается, что по факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело, теперь продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей) предусмотрена уголовная ответственность. Предметы фалеристики, изготовленные более 50 лет, относятся к культурным ценностям, на вывоз которых установлен специальный порядок ввоза и вывоза. Без разрешительного документа граждане могут вывозить только личные награды с документами, либо наследники (при подтверждении права наследования).

https://ria.ru/20230405/tamozhnya-1863204584.html

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евразийский экономический союз, эстония, днепр (город), хабаровск