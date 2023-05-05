https://ria.ru/20230505/lvenok-1869945886.html
В Уфе выхаживают львенка, которого хозяин пытался продать в интернете
В Уфе выхаживают львенка, которого хозяин пытался продать в интернете - РИА Новости, 05.05.2023
В Уфе выхаживают львенка, которого хозяин пытался продать в интернете
Четырехмесячная львица, которую хозяин пытался продать в интернете, оказалась в центре реабилитации диких животных в Уфе, ей требуется дорогостоящее лечение,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:38
2023-05-05T15:38
2023-05-05T15:38
общество
уфа
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Четырехмесячная львица, которую хозяин пытался продать в интернете, оказалась в центре реабилитации диких животных в Уфе, ей требуется дорогостоящее лечение, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель центра Дмитрий Стрельников. Собеседник рассказал, что после появления в СМИ информации о львенке, которого хозяева незаконно выгуливают в разных парках города, общественники забили тревогу и попытались найти их. "И тут на сайте " Авито" появилось объявление о продаже львёнка за 300 тысяч рублей, мы решили провести контрольную закупку, по телефону сторговались до 280 тысяч рублей и назначили встречу. Поехали с ветеринарами и журналистами. В ходе долгих переговоров мы смогли забрать у мужчины животное на ответственное хранение и отвезли его в центр реабилитации. При этом у хозяина не оказалось документов на львенка", - рассказал Стрельников. По его словам, у животного расцарапан лоб, по следам на коже видно, что ему кололи антибиотики, он истощён. Стрельников рассказал, что львенка юридически на передержку оформили в зоопарке "Саванна", у хозяина которого есть большой опыт обращения с дикими животными, но фактически он пока остаётся в реабилитационном центре диких животных.
https://ria.ru/20230310/lvenok-1857120934.html
https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, уфа
В Уфе выхаживают львенка, которого хозяин пытался продать в интернете
Четырехмесячного львенка, которого хозяин продавал в интернете, выхаживают в Уфе
УФА, 5 мая - РИА Новости. Четырехмесячная львица, которую хозяин пытался продать в интернете, оказалась в центре реабилитации диких животных в Уфе, ей требуется дорогостоящее лечение, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель центра Дмитрий Стрельников.
Собеседник рассказал, что после появления в СМИ информации о львенке, которого хозяева незаконно выгуливают в разных парках города, общественники забили тревогу и попытались найти их.
"И тут на сайте " Авито" появилось объявление о продаже львёнка за 300 тысяч рублей, мы решили провести контрольную закупку, по телефону сторговались до 280 тысяч рублей и назначили встречу. Поехали с ветеринарами и журналистами. В ходе долгих переговоров мы смогли забрать у мужчины животное на ответственное хранение и отвезли его в центр реабилитации. При этом у хозяина не оказалось документов на львенка", - рассказал Стрельников.
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По его словам, у животного расцарапан лоб, по следам на коже видно, что ему кололи антибиотики, он истощён.
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"У него проблемы с кишечником, есть рвотный рефлекс, он не может принимать пищу, лечу его на собственные средства. Видно, что хозяева его кормили говяжьим фаршем, а в его четырехмесячном возрасте необходима только курица. Сейчас взяли анализы, сделали УЗИ, ветеринары продолжают лечить его", - пояснил собеседник.
Стрельников рассказал, что львенка юридически на передержку оформили в зоопарке "Саванна", у хозяина которого есть большой опыт обращения с дикими животными, но фактически он пока остаётся в реабилитационном центре диких животных.
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