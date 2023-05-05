https://ria.ru/20230505/lvenok-1869945886.html

В Уфе выхаживают львенка, которого хозяин пытался продать в интернете

В Уфе выхаживают львенка, которого хозяин пытался продать в интернете - РИА Новости, 05.05.2023

В Уфе выхаживают львенка, которого хозяин пытался продать в интернете

Четырехмесячная львица, которую хозяин пытался продать в интернете, оказалась в центре реабилитации диких животных в Уфе, ей требуется дорогостоящее лечение,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:38

2023-05-05T15:38

2023-05-05T15:38

общество

уфа

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УФА, 5 мая - РИА Новости. Четырехмесячная львица, которую хозяин пытался продать в интернете, оказалась в центре реабилитации диких животных в Уфе, ей требуется дорогостоящее лечение, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель центра Дмитрий Стрельников. Собеседник рассказал, что после появления в СМИ информации о львенке, которого хозяева незаконно выгуливают в разных парках города, общественники забили тревогу и попытались найти их. "И тут на сайте " Авито" появилось объявление о продаже львёнка за 300 тысяч рублей, мы решили провести контрольную закупку, по телефону сторговались до 280 тысяч рублей и назначили встречу. Поехали с ветеринарами и журналистами. В ходе долгих переговоров мы смогли забрать у мужчины животное на ответственное хранение и отвезли его в центр реабилитации. При этом у хозяина не оказалось документов на львенка", - рассказал Стрельников. По его словам, у животного расцарапан лоб, по следам на коже видно, что ему кололи антибиотики, он истощён. Стрельников рассказал, что львенка юридически на передержку оформили в зоопарке "Саванна", у хозяина которого есть большой опыт обращения с дикими животными, но фактически он пока остаётся в реабилитационном центре диких животных.

https://ria.ru/20230310/lvenok-1857120934.html

https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, уфа