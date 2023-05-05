https://ria.ru/20230505/liniya-1869864041.html

Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем

Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем - РИА Новости, 05.05.2023

Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем

Кремль своевременно сообщит о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:34

2023-05-05T11:34

2023-05-05T11:45

прямая линия с владимиром путиным

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы своевременно сообщим о "Прямой линии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, началась ли подготовка к "Прямой линии" и не планируется ли ее проведение в обозримой перспективе.

https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

прямая линия с владимиром путиным, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика