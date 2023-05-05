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Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем - РИА Новости, 05.05.2023
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11:34 05.05.2023 (обновлено: 11:45 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/liniya-1869864041.html
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем - РИА Новости, 05.05.2023
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем
Кремль своевременно сообщит о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:34
2023-05-05T11:45
прямая линия с владимиром путиным
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы своевременно сообщим о "Прямой линии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, началась ли подготовка к "Прямой линии" и не планируется ли ее проведение в обозримой перспективе.
https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html
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Прямая линия с Владимиром Путиным, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем

Песков пообещал своевременно сообщить о сроках проведения "прямой линии" с Путиным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы своевременно сообщим о "Прямой линии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, началась ли подготовка к "Прямой линии" и не планируется ли ее проведение в обозримой перспективе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков
14 марта, 11:15
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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