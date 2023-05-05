https://ria.ru/20230505/liniya-1869864041.html
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем - РИА Новости, 05.05.2023
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем
Кремль своевременно сообщит о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:34
2023-05-05T11:34
2023-05-05T11:45
прямая линия с владимиром путиным
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы своевременно сообщим о "Прямой линии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, началась ли подготовка к "Прямой линии" и не планируется ли ее проведение в обозримой перспективе.
https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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прямая линия с владимиром путиным, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Прямая линия с Владимиром Путиным, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков ответил на вопрос о проведении "прямой линии" в обозримом будущем
Песков пообещал своевременно сообщить о сроках проведения "прямой линии" с Путиным