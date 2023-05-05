https://ria.ru/20230505/lift-1869882912.html

В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта

В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта - РИА Новости, 05.05.2023

В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта

На юго-востоке Москвы подросток получил травмы, пролетев в лифте пять этажей, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:09

2023-05-05T12:09

2023-05-05T16:17

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На юго-востоке Москвы подросток получил травмы, пролетев в лифте пять этажей, сообщили в пресс-службе СК России. По данным столичного главка СК, пострадавшего госпитализировали. Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству московского управления доложить о ходе расследования.

https://ria.ru/20230313/rabochiy-1857553136.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)