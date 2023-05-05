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В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта - РИА Новости, 05.05.2023
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12:09 05.05.2023 (обновлено: 16:17 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/lift-1869882912.html
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта - РИА Новости, 05.05.2023
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта
На юго-востоке Москвы подросток получил травмы, пролетев в лифте пять этажей, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:09
2023-05-05T16:17
происшествия
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На юго-востоке Москвы подросток получил травмы, пролетев в лифте пять этажей, сообщили в пресс-службе СК России. По данным столичного главка СК, пострадавшего госпитализировали. Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству московского управления доложить о ходе расследования.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта

Подросток пролетел пять этажей и сломал ногу при падении лифта на юго-востоке Москвы

© Fotolia / stockphoto maniaШахта лифта
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Fotolia / stockphoto mania
Шахта лифта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На юго-востоке Москвы подросток получил травмы, пролетев в лифте пять этажей, сообщили в пресс-службе СК России.
«

"В Москве в многоэтажном доме на улице Верхние Поля произошло падение кабины лифта с одиннадцатого этажа на шестой. Внутри лифта находился 16-летний подросток, его госпитализировали с переломом ноги", — уточнили в ведомстве.

По данным столичного главка СК, пострадавшего госпитализировали. Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству московского управления доложить о ходе расследования.
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ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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