https://ria.ru/20230505/lift-1869882912.html
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта - РИА Новости, 05.05.2023
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта
На юго-востоке Москвы подросток получил травмы, пролетев в лифте пять этажей, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:09
2023-05-05T12:09
2023-05-05T16:17
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На юго-востоке Москвы подросток получил травмы, пролетев в лифте пять этажей, сообщили в пресс-службе СК России. По данным столичного главка СК, пострадавшего госпитализировали. Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству московского управления доложить о ходе расследования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве подросток пролетел пять этажей при падении лифта
Подросток пролетел пять этажей и сломал ногу при падении лифта на юго-востоке Москвы