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Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
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16:44 05.05.2023 (обновлено: 16:46 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/lenta-1869973231.html
Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая
Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая
Экс-президент Молдавии Игорь Додон пригласил всех жителей страны выйти 9 мая с георгиевской лентой в память о героях Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:44
2023-05-05T16:46
в мире
молдавия
игорь додон
день победы
дорин речан
георгиевская ленточка
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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон пригласил всех жителей страны выйти 9 мая с георгиевской лентой в память о героях Великой Отечественной войны. Ношение ленты, напомнил бывший глава государства, разрешено Конституционным судом Молдавии. "Забыть о Великой Отечественной, о героях войны мы не можем. Приглашаю всех 9 мая выйти с георгиевской ленточкой. Конституционный суд разрешил ее носить. И мы выйдем с георгиевской ленточкой 9 мая все вместе, потому что мы с вами все являемся потомками победителей", - сказал Додон на презентации книги и документального фильма Бориса Шаповалова, Виктора Гайчука и Алексея Петровича "Шерпенский плацдарм". Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный в апреле 1944 года войсками Второго и Третьего Украинских фронтов. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение встретило критику со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, однако полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии". В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20230505/shestvie-1869953666.html
https://ria.ru/20230505/shtraf-1869895689.html
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в мире, молдавия, игорь додон, день победы, дорин речан, георгиевская ленточка
В мире, Молдавия, Игорь Додон, День Победы, Дорин Речан, Георгиевская ленточка
Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая

Экс-президент Молдавии Додон пригласил сограждан выйти 9 мая с георгиевской лентой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон
Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон пригласил всех жителей страны выйти 9 мая с георгиевской лентой в память о героях Великой Отечественной войны.
Ношение ленты, напомнил бывший глава государства, разрешено Конституционным судом Молдавии.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка"
Вчера, 15:57
"Забыть о Великой Отечественной, о героях войны мы не можем. Приглашаю всех 9 мая выйти с георгиевской ленточкой. Конституционный суд разрешил ее носить. И мы выйдем с георгиевской ленточкой 9 мая все вместе, потому что мы с вами все являемся потомками победителей", - сказал Додон на презентации книги и документального фильма Бориса Шаповалова, Виктора Гайчука и Алексея Петровича "Шерпенский плацдарм".
Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный в апреле 1944 года войсками Второго и Третьего Украинских фронтов.
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Гагаузии призвали не штрафовать граждан за георгиевскую ленту
Вчера, 12:47
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение встретило критику со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, однако полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии".
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Роковой выбор. Молдавия идет к гражданской войне
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияИгорь ДодонДень ПобедыДорин РечанГеоргиевская ленточка
 
 
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