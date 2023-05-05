https://ria.ru/20230505/lenta-1869973231.html

Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая

Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023

Экс-президент Молдавии призвал сограждан надеть георгиевскую ленту на 9 мая

Экс-президент Молдавии Игорь Додон пригласил всех жителей страны выйти 9 мая с георгиевской лентой в память о героях Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:44

2023-05-05T16:44

2023-05-05T16:46

в мире

молдавия

игорь додон

день победы

дорин речан

георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон пригласил всех жителей страны выйти 9 мая с георгиевской лентой в память о героях Великой Отечественной войны. Ношение ленты, напомнил бывший глава государства, разрешено Конституционным судом Молдавии. "Забыть о Великой Отечественной, о героях войны мы не можем. Приглашаю всех 9 мая выйти с георгиевской ленточкой. Конституционный суд разрешил ее носить. И мы выйдем с георгиевской ленточкой 9 мая все вместе, потому что мы с вами все являемся потомками победителей", - сказал Додон на презентации книги и документального фильма Бориса Шаповалова, Виктора Гайчука и Алексея Петровича "Шерпенский плацдарм". Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный в апреле 1944 года войсками Второго и Третьего Украинских фронтов. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение встретило критику со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты, однако полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии". В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20230505/shestvie-1869953666.html

https://ria.ru/20230505/shtraf-1869895689.html

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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в мире, молдавия, игорь додон, день победы, дорин речан, георгиевская ленточка