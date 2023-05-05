https://ria.ru/20230505/lenoblast-1869926302.html

Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"

Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение" - РИА Новости, 05.05.2023

Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"

На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:30

2023-05-05T14:30

2023-05-05T14:30

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уйти от термина "импортозамещение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Во-первых, на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости. Во-вторых, существует мировой рынок, на котором представлена, в том числе, продукция дружественных стран, а Россия не стремится к изоляции", – подчеркнул глава региона.Также Дрозденко предложил готовить специалистов по заявкам производств."Для качественного прогресса в промышленности необходим кадровый потенциал. Предложил изменить механизм целевого набора в учреждения среднего профессионального образования. Чтобы без увеличения общего финансирования ежегодно формировать список приоритетных отраслей, по которым готовить специалистов по заявкам производств, а не только госучреждений", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, оба предложения приняты к рассмотрению по итогам мероприятия.

https://ria.ru/20230504/krevetki-1869718196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко