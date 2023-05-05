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Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"
Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение" - РИА Новости, 05.05.2023
Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"
На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:30
2023-05-05T14:30
2023-05-05T14:30
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уйти от термина "импортозамещение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Во-первых, на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости. Во-вторых, существует мировой рынок, на котором представлена, в том числе, продукция дружественных стран, а Россия не стремится к изоляции", – подчеркнул глава региона.Также Дрозденко предложил готовить специалистов по заявкам производств."Для качественного прогресса в промышленности необходим кадровый потенциал. Предложил изменить механизм целевого набора в учреждения среднего профессионального образования. Чтобы без увеличения общего финансирования ежегодно формировать список приоритетных отраслей, по которым готовить специалистов по заявкам производств, а не только госучреждений", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, оба предложения приняты к рассмотрению по итогам мероприятия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уйти от термина "импортозамещение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Во-первых, на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости. Во-вторых, существует мировой рынок, на котором представлена, в том числе, продукция дружественных стран, а Россия не стремится к изоляции", – подчеркнул глава региона.
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Также Дрозденко предложил готовить специалистов по заявкам производств.
"Для качественного прогресса в промышленности необходим кадровый потенциал. Предложил изменить механизм целевого набора в учреждения среднего профессионального образования. Чтобы без увеличения общего финансирования ежегодно формировать список приоритетных отраслей, по которым готовить специалистов по заявкам производств, а не только госучреждений", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области
.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, оба предложения приняты к рассмотрению по итогам мероприятия.