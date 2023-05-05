Рейтинг@Mail.ru
Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение" - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
14:30 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/lenoblast-1869926302.html
Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"
Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение" - РИА Новости, 05.05.2023
Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"
На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:30
2023-05-05T14:30
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_0:45:2899:1676_1920x0_80_0_0_efe348d8286d2c2d4cb0eb929036ab9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уйти от термина "импортозамещение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Во-первых, на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости. Во-вторых, существует мировой рынок, на котором представлена, в том числе, продукция дружественных стран, а Россия не стремится к изоляции", – подчеркнул глава региона.Также Дрозденко предложил готовить специалистов по заявкам производств."Для качественного прогресса в промышленности необходим кадровый потенциал. Предложил изменить механизм целевого набора в учреждения среднего профессионального образования. Чтобы без увеличения общего финансирования ежегодно формировать список приоритетных отраслей, по которым готовить специалистов по заявкам производств, а не только госучреждений", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, оба предложения приняты к рассмотрению по итогам мероприятия.
https://ria.ru/20230504/krevetki-1869718196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_64d2fc9cbdf5ce2169ae29f1ee1a8b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко

Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. На стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла в координационном Центре правительства России под руководством премьер-министра, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уйти от термина "импортозамещение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Во-первых, на практике в производстве значение имеет коэффициент критичности импортозависимости. Во-вторых, существует мировой рынок, на котором представлена, в том числе, продукция дружественных стран, а Россия не стремится к изоляции", – подчеркнул глава региона.
Подписание соглашения между ООО Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс, и Шаньдунской Международной торговой компанией - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай
4 мая, 16:59
Также Дрозденко предложил готовить специалистов по заявкам производств.
"Для качественного прогресса в промышленности необходим кадровый потенциал. Предложил изменить механизм целевого набора в учреждения среднего профессионального образования. Чтобы без увеличения общего финансирования ежегодно формировать список приоритетных отраслей, по которым готовить специалистов по заявкам производств, а не только госучреждений", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, оба предложения приняты к рассмотрению по итогам мероприятия.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала