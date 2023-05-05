Ледокол "Москва" завершил свою работу в Магадане
"Росморпорт": ледокол "Москва" покинул порт Магадана, завершив сезон проводок судов
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
МАГАДАН, 5 мая – РИА Новости. Ледокол "Москва" в пятницу покинул порт Магадана, завершив сезон ледокольных проводок судов, сообщает пресс-служба "Росморпорта".
«
"Ледокол "Москва" ФГУП "Росморпорт" завершил ледокольные проводки судов, следующих в морской порт Магадан и обратно, а также на подходах к нему … После успешного выполнения поставленных перед ледоколом и экипажем задач судну предстоит пройти порядка полутора тысяч морских миль по пути в порт базирования – морской порт Владивосток для проведения планового ремонта и подготовки к предстоящей зимней навигации 2023-2024 годов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ледокол работал в Магадане с 25 декабря 2022 года на протяжении 131 дня. За этот период он провел 108 судов, очищал акваторию морского порта ото льда. 5 мая 2023 года об окончании периода ледокольных проводок распорядился капитан порта Магадан.
"Решение принято на основании долгосрочного прогноза ФГБУ "Гидрометцентр России" и анализа складывающейся ледовой обстановки в Охотском море: наблюдается устойчивое повышение температуры воздуха до положительных значений, освобождение ото льда Тауйской губы, бухты Нагаева и акватории морского порта Магадан и подходов к нему", - дополняет предприятие.