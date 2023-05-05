https://ria.ru/20230505/ledokol-1869810977.html

Ледокол "Москва" завершил свою работу в Магадане

Ледокол "Москва" завершил свою работу в Магадане - РИА Новости, 05.05.2023

Ледокол "Москва" завершил свою работу в Магадане

Ледокол "Москва" в пятницу покинул порт Магадана, завершив сезон ледокольных проводок судов, сообщает пресс-служба "Росморпорта". РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T04:11

2023-05-05T04:11

2023-05-05T04:14

магадан

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охотское море

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фгуп "росморпорт"

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МАГАДАН, 5 мая – РИА Новости. Ледокол "Москва" в пятницу покинул порт Магадана, завершив сезон ледокольных проводок судов, сообщает пресс-служба "Росморпорта". Уточняется, что ледокол работал в Магадане с 25 декабря 2022 года на протяжении 131 дня. За этот период он провел 108 судов, очищал акваторию морского порта ото льда. 5 мая 2023 года об окончании периода ледокольных проводок распорядился капитан порта Магадан. "Решение принято на основании долгосрочного прогноза ФГБУ "Гидрометцентр России" и анализа складывающейся ледовой обстановки в Охотском море: наблюдается устойчивое повышение температуры воздуха до положительных значений, освобождение ото льда Тауйской губы, бухты Нагаева и акватории морского порта Магадан и подходов к нему", - дополняет предприятие.

https://radiosputnik.ria.ru/20230327/atomnyy-ledokol-1860917690.html

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охотское море

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магадан, владивосток, охотское море, росморпорт, фгуп "росморпорт"