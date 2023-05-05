https://ria.ru/20230505/lavrov-1869845249.html
Россия готова к разговору с Западом, заявил Лавров
Россия готова к разговору с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 05.05.2023
Россия готова к разговору с Западом, заявил Лавров
Переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, но не с Владимиром Зеленским – он западная марионетка, РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:47
2023-05-05T10:47
2023-05-05T11:05
специальная военная операция на украине
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россия
владимир зеленский
сергей лавров
украина
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, но не с Владимиром Зеленским – он западная марионетка, а с его хозяевами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что, в частности, китайская инициатива по урегулированию охватывает глобальные вопросы - обеспечение неделимости безопасности, отказ от действий, которые ущемляют любую другую страну, отказ от нелегитимных санкций. Там Украина только в заголовке упомянута, сказал Лавров."Мы к этому готовы, у нас терпения хватает", - добавил министр.
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, сергей лавров, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина
Россия готова к разговору с Западом, заявил Лавров
Лавров: переговоры по урегулированию надо вести не с марионеткой Зеленским, а с хозяевами
ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, но не с Владимиром Зеленским – он западная марионетка, а с его хозяевами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что, в частности, китайская инициатива по урегулированию охватывает глобальные вопросы - обеспечение неделимости безопасности, отказ от действий, которые ущемляют любую другую страну, отказ от нелегитимных санкций. Там Украина только в заголовке упомянута, сказал Лавров.
«
"Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно, наши предложения вносились и в 2009 году, и в декабре 2021 года… Запад высокомерно отказался, но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем <…> не уйти. Рано или поздно он состоится", - заявил Лавров журналистам.
"Мы к этому готовы, у нас терпения хватает", - добавил министр.
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