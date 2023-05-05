https://ria.ru/20230505/lavrov-1869845249.html

Россия готова к разговору с Западом, заявил Лавров

Россия готова к разговору с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 05.05.2023

Россия готова к разговору с Западом, заявил Лавров

Переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, но не с Владимиром Зеленским – он западная марионетка, РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:47

2023-05-05T10:47

2023-05-05T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

сергей лавров

украина

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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Переговоры по урегулированию нынешнего кризиса касаются не только Украины, они рано или поздно состоятся, но не с Владимиром Зеленским – он западная марионетка, а с его хозяевами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что, в частности, китайская инициатива по урегулированию охватывает глобальные вопросы - обеспечение неделимости безопасности, отказ от действий, которые ущемляют любую другую страну, отказ от нелегитимных санкций. Там Украина только в заголовке упомянута, сказал Лавров."Мы к этому готовы, у нас терпения хватает", - добавил министр.

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html

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украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир зеленский, сергей лавров, украина