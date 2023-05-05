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Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля - РИА Новости, 05.05.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:43 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kurs-1869844177.html
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля - РИА Новости, 05.05.2023
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:43
2023-05-05T10:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов. К 10.35 мск курс евро снижается на 1,35 рубля, до 84,83 рубля. Курс доллара при этом снижается на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, юаня - на 17 копеек, до 11,1 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля

Курс евро на Мосбирже опустился до 84,83 рубля впервые с 3 апреля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛюди возле электронного табло с курсом валют
Люди возле электронного табло с курсом валют - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Люди возле электронного табло с курсом валют. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов.
К 10.35 мск курс евро снижается на 1,35 рубля, до 84,83 рубля. Курс доллара при этом снижается на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, юаня - на 17 копеек, до 11,1 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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