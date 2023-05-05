https://ria.ru/20230505/kurs-1869844177.html

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля - РИА Новости, 05.05.2023

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:43

2023-05-05T10:43

2023-05-05T10:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов. К 10.35 мск курс евро снижается на 1,35 рубля, до 84,83 рубля. Курс доллара при этом снижается на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, юаня - на 17 копеек, до 11,1 рубля.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия