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Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта - РИА Новости, 05.05.2023
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:16
2023-05-05T10:16
2023-05-05T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 10.03 мск курс доллара снижается на 83 копейки, до 77,22 рубля. Минутами ранее курс американской валюты опускался до 76,98 рубля.Курс евро при этом снижается на 79 копеек, до 85,39 рубля, юаня - 11 копеек, до 11,16 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Курс доллара на Мосбирже опускался до 76,98 рубля впервые с 31 марта