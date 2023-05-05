https://ria.ru/20230505/kurs-1869837052.html

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта - РИА Новости, 05.05.2023

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:16

2023-05-05T10:16

2023-05-05T10:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 10.03 мск курс доллара снижается на 83 копейки, до 77,22 рубля. Минутами ранее курс американской валюты опускался до 76,98 рубля.Курс евро при этом снижается на 79 копеек, до 85,39 рубля, юаня - 11 копеек, до 11,16 рубля.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия