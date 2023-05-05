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Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта - РИА Новости, 05.05.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:16 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kurs-1869837052.html
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта - РИА Новости, 05.05.2023
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:16
2023-05-05T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 10.03 мск курс доллара снижается на 83 копейки, до 77,22 рубля. Минутами ранее курс американской валюты опускался до 76,98 рубля.Курс евро при этом снижается на 79 копеек, до 85,39 рубля, юаня - 11 копеек, до 11,16 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Курс доллара на Мосбирже опускался до 76,98 рубля впервые с 31 марта

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 10.03 мск курс доллара снижается на 83 копейки, до 77,22 рубля. Минутами ранее курс американской валюты опускался до 76,98 рубля.
Курс евро при этом снижается на 79 копеек, до 85,39 рубля, юаня - 11 копеек, до 11,16 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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