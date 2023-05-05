https://ria.ru/20230505/kultura-1870051681.html
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку - РИА Новости, 05.05.2023
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку
Русская культура и русский язык в Азербайджане пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес, заявил глава аппарата исполнительной власти Баку... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:38
2023-05-05T19:38
2023-05-05T19:38
в мире
азербайджан
баку
москва
россия
русский язык в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118134_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_d13a7905b610ca3d8b5a1cf5db2cd911.jpg
БАКУ, 5 мая – РИА Новости. Русская культура и русский язык в Азербайджане пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес, заявил глава аппарата исполнительной власти Баку Аяз Имамалиев. "В Азербайджане русская культура, русский язык пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес. В столице функционирует Бакинский Славянский университет – один из крупнейших центров обучения по обучению русскому языку. Из 315 столичных школ 130 имеют отделение, осуществляющее обучение на русском языке. В центре города установлен памятник выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину. Также Государственный драматический русский театр пользуется большой популярностью среди театралов", - сказал Имамалиев выступая на конференции "Москва-Баку: диалог двух столиц". Конференция состоялась в рамках Дней Москвы в Баку, направленных на развитие и укрепление отношений между столицами.
https://ria.ru/20230327/iskusstvo-1860882679.html
азербайджан
баку
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118134_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_8132028d5ce2e164e5200fe89abe24fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку, москва, россия, русский язык в мире
В мире, Азербайджан, Баку, Москва, Россия, Русский язык в мире
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку
Член мэрии Баку Имамалиев: русская культура в Азербайджане пользуется большим уважением