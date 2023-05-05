https://ria.ru/20230505/kultura-1870051681.html

В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку

В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку - РИА Новости, 05.05.2023

В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку

Русская культура и русский язык в Азербайджане пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес, заявил глава аппарата исполнительной власти Баку... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:38

2023-05-05T19:38

2023-05-05T19:38

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БАКУ, 5 мая – РИА Новости. Русская культура и русский язык в Азербайджане пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес, заявил глава аппарата исполнительной власти Баку Аяз Имамалиев. "В Азербайджане русская культура, русский язык пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес. В столице функционирует Бакинский Славянский университет – один из крупнейших центров обучения по обучению русскому языку. Из 315 столичных школ 130 имеют отделение, осуществляющее обучение на русском языке. В центре города установлен памятник выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину. Также Государственный драматический русский театр пользуется большой популярностью среди театралов", - сказал Имамалиев выступая на конференции "Москва-Баку: диалог двух столиц". Конференция состоялась в рамках Дней Москвы в Баку, направленных на развитие и укрепление отношений между столицами.

https://ria.ru/20230327/iskusstvo-1860882679.html

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