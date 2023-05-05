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В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку - РИА Новости, 05.05.2023
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19:38 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kultura-1870051681.html
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку - РИА Новости, 05.05.2023
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку
Русская культура и русский язык в Азербайджане пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес, заявил глава аппарата исполнительной власти Баку... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:38
2023-05-05T19:38
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БАКУ, 5 мая – РИА Новости. Русская культура и русский язык в Азербайджане пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес, заявил глава аппарата исполнительной власти Баку Аяз Имамалиев. "В Азербайджане русская культура, русский язык пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес. В столице функционирует Бакинский Славянский университет – один из крупнейших центров обучения по обучению русскому языку. Из 315 столичных школ 130 имеют отделение, осуществляющее обучение на русском языке. В центре города установлен памятник выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину. Также Государственный драматический русский театр пользуется большой популярностью среди театралов", - сказал Имамалиев выступая на конференции "Москва-Баку: диалог двух столиц". Конференция состоялась в рамках Дней Москвы в Баку, направленных на развитие и укрепление отношений между столицами.
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в мире, азербайджан, баку, москва, россия, русский язык в мире
В мире, Азербайджан, Баку, Москва, Россия, Русский язык в мире
В Азербайджане уважают русскую культуру, заявил представитель мэрии Баку

Член мэрии Баку Имамалиев: русская культура в Азербайджане пользуется большим уважением

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на город со смотровой площадки в Баку
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на город со смотровой площадки в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 мая – РИА Новости. Русская культура и русский язык в Азербайджане пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес, заявил глава аппарата исполнительной власти Баку Аяз Имамалиев.
"В Азербайджане русская культура, русский язык пользуются большим уважением и вызывают значительный интерес. В столице функционирует Бакинский Славянский университет – один из крупнейших центров обучения по обучению русскому языку. Из 315 столичных школ 130 имеют отделение, осуществляющее обучение на русском языке. В центре города установлен памятник выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину. Также Государственный драматический русский театр пользуется большой популярностью среди театралов", - сказал Имамалиев выступая на конференции "Москва-Баку: диалог двух столиц".
Конференция состоялась в рамках Дней Москвы в Баку, направленных на развитие и укрепление отношений между столицами.
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