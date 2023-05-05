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Президент Кубы осудил попытку террористической атаки БПЛА на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
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04:45 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kuba-1869811509.html
Президент Кубы осудил попытку террористической атаки БПЛА на Кремль
Президент Кубы осудил попытку террористической атаки БПЛА на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
Президент Кубы осудил попытку террористической атаки БПЛА на Кремль
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудил попытку нападения с беспилотниками на московский Кремль и заявил, что Куба не приемлет каких-либо проявлений и форм... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T04:45
2023-05-05T04:45
в мире
куба
киев
украина
мигель диас-канель
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудил попытку нападения с беспилотниками на московский Кремль и заявил, что Куба не приемлет каких-либо проявлений и форм терроризма. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Я выражаю наше неприятие атаки беспилотников на Кремль. Куба подтверждает свою позицию осуждения всех актов, методов и практики терроризма во всех его формах и проявлениях", - написал президент Кубы в своем блоге в Twitter. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российская спецслужба получает данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте. Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
https://radiosputnik.ria.ru/20230504/venesuela-1869554343.html
https://ria.ru/20230430/kuba-1868788455.html
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в мире, куба, киев, украина, мигель диас-канель, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Куба, Киев, Украина, Мигель Диас-Канель, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Совет национальной безопасности и обороны Украины
Президент Кубы осудил попытку террористической атаки БПЛА на Кремль

Президент Кубы Диас-Канель осудил попытку нападения беспилотников на московский Кремль

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудил попытку нападения с беспилотниками на московский Кремль и заявил, что Куба не приемлет каких-либо проявлений и форм терроризма.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Президент Венесуэлы осудил атаку беспилотников на Кремль
4 мая, 08:17
"Я выражаю наше неприятие атаки беспилотников на Кремль. Куба подтверждает свою позицию осуждения всех актов, методов и практики терроризма во всех его формах и проявлениях", - написал президент Кубы в своем блоге в Twitter.
Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российская спецслужба получает данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.
Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения".
Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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В миреКубаКиевУкраинаМигель Диас-КанельДмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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