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Купол Сенатского дворца Кремля восстановили - РИА Новости, 05.05.2023
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19:21 05.05.2023 (обновлено: 21:59 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/kreml-1870047712.html
Купол Сенатского дворца Кремля восстановили
Купол Сенатского дворца Кремля восстановили - РИА Новости, 05.05.2023
Купол Сенатского дворца Кремля восстановили
В Кремле завершились работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца, поврежденных после ликвидации беспилотников, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:21
2023-05-05T21:59
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
елена крылова
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Кремле завершились работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца, поврежденных после ликвидации беспилотников, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова."Два медных листа заменены, работы завершены", — сказала она.Как сообщили в пресс-службе Владимира Путина, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя БПЛА нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что никаких других повреждений нанесено не было.
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россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, елена крылова, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Елена Крылова, Дмитрий Песков
Купол Сенатского дворца Кремля восстановили

В Кремле восстановили купол Сенатского дворца после атаки украинских беспилотников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Кремле завершились работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца, поврежденных после ликвидации беспилотников, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова.
"Два медных листа заменены, работы завершены", — сказала она.
Как сообщили в пресс-службе Владимира Путина, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя БПЛА нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что никаких других повреждений нанесено не было.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
3 мая, 20:14
 
РоссияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьЕлена КрыловаДмитрий Песков
 
 
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