https://ria.ru/20230505/kreml-1870047712.html

Купол Сенатского дворца Кремля восстановили

Купол Сенатского дворца Кремля восстановили - РИА Новости, 05.05.2023

Купол Сенатского дворца Кремля восстановили

В Кремле завершились работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца, поврежденных после ликвидации беспилотников, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:21

2023-05-05T19:21

2023-05-05T21:59

россия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

елена крылова

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Кремле завершились работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца, поврежденных после ликвидации беспилотников, заявила РИА Новости пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова."Два медных листа заменены, работы завершены", — сказала она.Как сообщили в пресс-службе Владимира Путина, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя БПЛА нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что никаких других повреждений нанесено не было.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, елена крылова, дмитрий песков