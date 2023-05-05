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В России утвердили концепцию информационной безопасности детей - РИА Новости, 05.05.2023
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10:08 05.05.2023 (обновлено: 11:29 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/kontseptsiya-1869835294.html
В России утвердили концепцию информационной безопасности детей
В России утвердили концепцию информационной безопасности детей - РИА Новости, 05.05.2023
В России утвердили концепцию информационной безопасности детей
Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:08
2023-05-05T11:29
россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.Целью документа называется защита детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде."В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников будут выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье и использовать эту информацию для манипуляций в преступных целях", — отмечается в публикации.В частности, концепцией предлагается:Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов организуют обучение, во время которого им расскажут о правилах безопасного поведения детей в Сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации. Регионам рекомендуется учитывать концепцию при организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры отчеты. Министерство, в свою очередь, будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.Действовать документ будет бессрочно.
https://ria.ru/20230414/sovbez-1865308331.html
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россия, общество, правительство рф
Россия, Общество, Правительство РФ
В России утвердили концепцию информационной безопасности детей

Правительство России утвердило концепцию информационной безопасности детей

© Fotolia / Tyler OlsonШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.
Целью документа называется защита детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде.
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"В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников будут выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье и использовать эту информацию для манипуляций в преступных целях", — отмечается в публикации.
В частности, концепцией предлагается:
  • объединить усилия государства и родительского сообщества;
  • сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности;
  • научить школьников безопасному поведению в интернете;
  • повысить цифровую грамотность детей;
  • развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ.
Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов организуют обучение, во время которого им расскажут о правилах безопасного поведения детей в Сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации. Регионам рекомендуется учитывать концепцию при организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры отчеты. Министерство, в свою очередь, будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.
Действовать документ будет бессрочно.
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