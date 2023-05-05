https://ria.ru/20230505/kontakty-1869864628.html

Песков не исключил контактов между Россией и США

Песков не исключил контактов между Россией и США - РИА Новости, 05.05.2023

Песков не исключил контактов между Россией и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности контактов между Россией и США, отметив, что контакты будут продолжаться при необходимости... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:35

2023-05-05T11:35

2023-05-05T11:47

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности контактов между Россией и США, отметив, что контакты будут продолжаться при необходимости для обеспечения интересов страны.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения".Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.

https://ria.ru/20230504/operatsiya-1869780580.html

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