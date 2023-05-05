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Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 05.05.2023 (обновлено: 11:39 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/konflikt-1869845038.html
Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине
Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине
Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, несмотря на накачку Киева оружием США, но вопрос урегулирования не упирается только в линию... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:46
2023-05-05T11:39
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
в мире
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, несмотря на накачку Киева оружием США, но вопрос урегулирования не упирается только в линию соприкосновения, он глобальнее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния с Россией проблемы", - сказал Лавров на пресс-конференции.
https://ria.ru/20230505/kitay-1869811688.html
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украина, россия, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине

Лавров: решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, несмотря на накачку Киева оружием США, но вопрос урегулирования не упирается только в линию соприкосновения, он глобальнее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния с Россией проблемы", - сказал Лавров на пресс-конференции.
«
"Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе - как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно", - добавил российский министр.
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Вчера, 04:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
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