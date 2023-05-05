https://ria.ru/20230505/konflikt-1869845038.html

Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине

Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине - РИА Новости, 05.05.2023

Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине

Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, несмотря на накачку Киева оружием США, но вопрос урегулирования не упирается только в линию... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:46

2023-05-05T10:46

2023-05-05T11:39

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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, несмотря на накачку Киева оружием США, но вопрос урегулирования не упирается только в линию соприкосновения, он глобальнее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния с Россией проблемы", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20230505/kitay-1869811688.html

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украина, россия, сергей лавров, в мире