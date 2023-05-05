Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине
Лавров: решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, несмотря на накачку Киева оружием США, но вопрос урегулирования не упирается только в линию соприкосновения, он глобальнее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния с Россией проблемы", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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"Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе - как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно", - добавил российский министр.