https://ria.ru/20230505/kompensatsiya-1869828970.html
Орбан обвинил Еврокомиссию во лжи из-за ситуации с украинским зерном
Орбан обвинил Еврокомиссию во лжи из-за ситуации с украинским зерном - РИА Новости, 05.05.2023
Орбан обвинил Еврокомиссию во лжи из-за ситуации с украинским зерном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что не верит в финансовую поддержку венгерских фермеров со стороны Еврокомиссии, поскольку в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:25
2023-05-05T09:25
2023-05-05T09:30
в мире
венгрия
брюссель
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что не верит в финансовую поддержку венгерских фермеров со стороны Еврокомиссии, поскольку в Брюсселе постоянно обещают денег, но не отдают их."В Брюсселе сказали, что выделят 100 миллионов евро на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идет о деньгах: сначала обещают, а потом не отдают. Я считаю, что из этих денег мы ничего не увидим - так работает Брюссель", - сказал Орбан.По словам Орбана, ситуация с украинскими сельхозпродуктами в Центральной Европе учит тому, что "всегда надо полагаться на свои силы" в защите собственных интересов и не ждать помощи извне, в частности, от Брюсселя.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок.Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230430/moldaviya-1868815251.html
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в мире, венгрия, брюссель, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Брюссель, Еврокомиссия
Орбан обвинил Еврокомиссию во лжи из-за ситуации с украинским зерном
Премьер Венгрии Орбан заявил, что не верит в финансовую поддержку фермеров со стороны ЕК
БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth
, что не верит в финансовую поддержку венгерских фермеров со стороны Еврокомиссии, поскольку в Брюсселе постоянно обещают денег, но не отдают их.
"В Брюсселе сказали, что выделят 100 миллионов евро на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идет о деньгах: сначала обещают, а потом не отдают. Я считаю, что из этих денег мы ничего не увидим - так работает Брюссель", - сказал Орбан.
Молдавские фермеры потребовали запретить импорт зерна с Украины
По словам Орбана, ситуация с украинскими сельхозпродуктами в Центральной Европе учит тому, что "всегда надо полагаться на свои силы" в защите собственных интересов и не ждать помощи извне, в частности, от Брюсселя.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок.
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии