https://ria.ru/20230505/kitay-1869894377.html

Назван шаг Китая, который обернется катастрофой для США

Назван шаг Китая, который обернется катастрофой для США - РИА Новости, 05.05.2023

Назван шаг Китая, который обернется катастрофой для США

Раздувающийся федеральный долг, резкие колебания курса доллара и неопределенность в отношении процентных ставок в США привели к тому, что многие страны потеряли РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:42

2023-05-05T12:42

2023-05-05T14:04

экономика

цены на нефть

сша

китай

россия

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Раздувающийся федеральный долг, резкие колебания курса доллара и неопределенность в отношении процентных ставок в США привели к тому, что многие страны потеряли доверие к американской валюте, пишет China Daily."Аргентина объявила, что прекратит расчеты в этой валюте при оплате импорта из Китая и будет использовать юань. Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны — члены АСЕАН уже приняли решение использовать юань и свои валюты для расчетов в торговле с Китаем", — говорится в публикации.Вашингтон использовал доллар, имеющий статус международной резервной валюты, для контроля над глобальными транзакциями, что вызвало у многих государств опасения, объясняет автор.Как только Китай откажется от американской валюты, последствия для США могут быть очень тяжелыми. Экспорт КНР в развивающиеся и крупные страны с рыночной экономикой уже превышает совокупный экспорт в Соединенные Штаты, Европейский союз и Японию, что свидетельствует о формировании нового торгового порядка, подчеркивается в статье.За первые три месяца этого года американский импорт потребительских товаров упал на 20,6 процента по сравнению с прошлогодним показателем — больше, чем во время пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса 2008 года. Статус США в мировой торговле еще больше ослабнет, если такая тенденция сохранится, заключает автор.

https://ria.ru/20230501/dollar-1869009595.html

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экономика, цены на нефть, сша, китай, россия, в мире