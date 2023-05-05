https://ria.ru/20230505/kitay-1869859169.html

Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России

Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России - РИА Новости, 05.05.2023

Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России

Китай не поставлял России оружие для применения в украинском конфликте, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:27

2023-05-05T11:27

2023-05-05T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

китай

евросоюз

жозеп боррель

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 5 мая — РИА Новости. Китай не поставлял России оружие для применения в украинском конфликте, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.Он добавил, что сегодня самое большое влияние на Москву может оказать именно Пекин.В то же время предложенный Китаем план урегулирования украинского конфликта Боррель назвал "набором благих намерений".По его мнению, единственное, что сегодня можно считать мирным планом, это предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия "точно не примет".Китай в феврале предложил план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты этого документа можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, китай, евросоюз, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр