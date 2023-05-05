Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России
Боррель заявил, что Китай не вел поставки вооружений России для применения в СВО
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
РИМ, 5 мая — РИА Новости. Китай не поставлял России оружие для применения в украинском конфликте, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.
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"Китай на сегодня не поставил оружия России, США расценивают эту возможность, но это не произошло до сих пор. И тот факт, что председатель КНР поговорил с Зеленским, — хорошая вещь. И мы очень заинтересованы в том, чтобы не подтолкнуть Россию на сторону Китая", — заявил глава европейской дипломатии.
В то же время предложенный Китаем план урегулирования украинского конфликта Боррель назвал "набором благих намерений".
По его мнению, единственное, что сегодня можно считать мирным планом, это предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия "точно не примет".
Китай в феврале предложил план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты этого документа можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.