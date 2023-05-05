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Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 05.05.2023 (обновлено: 12:42 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/kitay-1869859169.html
Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России
Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России - РИА Новости, 05.05.2023
Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России
Китай не поставлял России оружие для применения в украинском конфликте, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:27
2023-05-05T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
евросоюз
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 5 мая — РИА Новости. Китай не поставлял России оружие для применения в украинском конфликте, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.Он добавил, что сегодня самое большое влияние на Москву может оказать именно Пекин.В то же время предложенный Китаем план урегулирования украинского конфликта Боррель назвал "набором благих намерений".По его мнению, единственное, что сегодня можно считать мирным планом, это предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия "точно не примет".Китай в феврале предложил план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты этого документа можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html
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в мире, россия, китай, евросоюз, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Евросоюз, Жозеп Боррель, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель заявил, что Китай не предоставлял вооружений России

Боррель заявил, что Китай не вел поставки вооружений России для применения в СВО

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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РИМ, 5 мая — РИА Новости. Китай не поставлял России оружие для применения в украинском конфликте, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.
«

"Китай на сегодня не поставил оружия России, США расценивают эту возможность, но это не произошло до сих пор. И тот факт, что председатель КНР поговорил с Зеленским, — хорошая вещь. И мы очень заинтересованы в том, чтобы не подтолкнуть Россию на сторону Китая", — заявил глава европейской дипломатии.

Он добавил, что сегодня самое большое влияние на Москву может оказать именно Пекин.
В то же время предложенный Китаем план урегулирования украинского конфликта Боррель назвал "набором благих намерений".
По его мнению, единственное, что сегодня можно считать мирным планом, это предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия "точно не примет".
Китай в феврале предложил план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты этого документа можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайЕвросоюзЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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