Рейтинг@Mail.ru
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:45 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kino-1869944151.html
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы - РИА Новости, 05.05.2023
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы
Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:45
2023-05-05T18:45
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836999850_341:0:2193:1042_1920x0_80_0_0_ed858e77f6b8c06e599a911d3a022307.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023 года опубликован на сайте издания. Лидирует "Аватар: Путь воды". На второй строчке блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Третий — комедийный детектив "Убийство в Париже" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. На четвертом месте — американский "Тетрис" с Никитой Ефремовым. Российский актер воплотил образ создателя культовой головоломки из СССР. Пятым стал боевик "Без ответа" с Крисом Эвансом, Аной де Армас и Эдрианом Броуди. Шестая позиция у супергероики DC — "Шазам! Ярость богов". Седьмая — у фэнтези "Бюро магических услуг". Восьмое место досталось триллеру "Внутри". "Бюллетень кинопрокатчика" назвал проект бенефисом Уиллема Дефо. Замыкают десятку две российские картины: драмеди Антона Маслова "Поехавшая" и триллер Дмитрия Дьяченко "Бешенство". Девятая и десятая строчка, соответственно. Ранее сообщалось о том, что Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали комедийный сериал "Звездный суд". Проект вдохновлен скандальным разбирательством голливудских актеров — Джонни Деппа и Эмбер Херд. Громко выясняющих отношениях бывших супругов проекте сыграли Максим Лагашкин и Мария Горбань.
https://ria.ru/20230505/serial-1869844549.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836999850_573:0:1962:1042_1920x0_80_0_0_a0be749b9dd9c6c1765ec8edbcb1b7a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры
Культура, Новости культуры
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы

Второй "Аватар" стал в апреле самым популярным у пиратов фильмом

© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023 года опубликован на сайте издания.
Лидирует "Аватар: Путь воды". На второй строчке блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Третий — комедийный детектив "Убийство в Париже" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.
На четвертом месте — американский "Тетрис" с Никитой Ефремовым. Российский актер воплотил образ создателя культовой головоломки из СССР. Пятым стал боевик "Без ответа" с Крисом Эвансом, Аной де Армас и Эдрианом Броуди.
Шестая позиция у супергероики DC — "Шазам! Ярость богов". Седьмая — у фэнтези "Бюро магических услуг". Восьмое место досталось триллеру "Внутри". "Бюллетень кинопрокатчика" назвал проект бенефисом Уиллема Дефо.
Замыкают десятку две российские картины: драмеди Антона Маслова "Поехавшая" и триллер Дмитрия Дьяченко "Бешенство". Девятая и десятая строчка, соответственно.
«
"В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос", — уточняется в статье.
Ранее сообщалось о том, что Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали комедийный сериал "Звездный суд". Проект вдохновлен скандальным разбирательством голливудских актеров — Джонни Деппа и Эмбер Херд. Громко выясняющих отношениях бывших супругов проекте сыграли Максим Лагашкин и Мария Горбань.
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец"
Вчера, 13:22
 
КультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала