https://ria.ru/20230505/kino-1869944151.html

Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы

Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы - РИА Новости, 05.05.2023

Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы

Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:45

2023-05-05T18:45

2023-05-05T18:45

культура

новости культуры

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023 года опубликован на сайте издания. Лидирует "Аватар: Путь воды". На второй строчке блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Третий — комедийный детектив "Убийство в Париже" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. На четвертом месте — американский "Тетрис" с Никитой Ефремовым. Российский актер воплотил образ создателя культовой головоломки из СССР. Пятым стал боевик "Без ответа" с Крисом Эвансом, Аной де Армас и Эдрианом Броуди. Шестая позиция у супергероики DC — "Шазам! Ярость богов". Седьмая — у фэнтези "Бюро магических услуг". Восьмое место досталось триллеру "Внутри". "Бюллетень кинопрокатчика" назвал проект бенефисом Уиллема Дефо. Замыкают десятку две российские картины: драмеди Антона Маслова "Поехавшая" и триллер Дмитрия Дьяченко "Бешенство". Девятая и десятая строчка, соответственно. Ранее сообщалось о том, что Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали комедийный сериал "Звездный суд". Проект вдохновлен скандальным разбирательством голливудских актеров — Джонни Деппа и Эмбер Херд. Громко выясняющих отношениях бывших супругов проекте сыграли Максим Лагашкин и Мария Горбань.

https://ria.ru/20230505/serial-1869844549.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры