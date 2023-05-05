https://ria.ru/20230505/kino-1869944151.html
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы - РИА Новости, 05.05.2023
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы
Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:45
2023-05-05T18:45
2023-05-05T18:45
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023 года опубликован на сайте издания. Лидирует "Аватар: Путь воды". На второй строчке блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Третий — комедийный детектив "Убийство в Париже" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. На четвертом месте — американский "Тетрис" с Никитой Ефремовым. Российский актер воплотил образ создателя культовой головоломки из СССР. Пятым стал боевик "Без ответа" с Крисом Эвансом, Аной де Армас и Эдрианом Броуди. Шестая позиция у супергероики DC — "Шазам! Ярость богов". Седьмая — у фэнтези "Бюро магических услуг". Восьмое место досталось триллеру "Внутри". "Бюллетень кинопрокатчика" назвал проект бенефисом Уиллема Дефо. Замыкают десятку две российские картины: драмеди Антона Маслова "Поехавшая" и триллер Дмитрия Дьяченко "Бешенство". Девятая и десятая строчка, соответственно. Ранее сообщалось о том, что Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали комедийный сериал "Звездный суд". Проект вдохновлен скандальным разбирательством голливудских актеров — Джонни Деппа и Эмбер Херд. Громко выясняющих отношениях бывших супругов проекте сыграли Максим Лагашкин и Мария Горбань.
https://ria.ru/20230505/serial-1869844549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Культура, Новости культуры
Названы востребованные у пиратов в апреле фильмы
Второй "Аватар" стал в апреле самым популярным у пиратов фильмом
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Названы самые востребованные в рунете у пиратов фильмы. Список был составлен по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" компанией F.A.С.С.T. Рейтинг за апрель 2023 года опубликован
на сайте издания.
Лидирует "Аватар: Путь воды". На второй строчке блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Третий — комедийный детектив "Убийство в Париже" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.
На четвертом месте — американский "Тетрис" с Никитой Ефремовым. Российский актер воплотил образ создателя культовой головоломки из СССР. Пятым стал боевик "Без ответа" с Крисом Эвансом, Аной де Армас и Эдрианом Броуди.
Шестая позиция у супергероики DC — "Шазам! Ярость богов". Седьмая — у фэнтези "Бюро магических услуг". Восьмое место досталось триллеру "Внутри". "Бюллетень кинопрокатчика" назвал проект бенефисом Уиллема Дефо.
Замыкают десятку две российские картины: драмеди Антона Маслова "Поехавшая" и триллер Дмитрия Дьяченко "Бешенство". Девятая и десятая строчка, соответственно.
«
"В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос", — уточняется в статье.
Ранее сообщалось
о том, что Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали комедийный сериал "Звездный суд". Проект вдохновлен скандальным разбирательством голливудских актеров — Джонни Деппа и Эмбер Херд. Громко выясняющих отношениях бывших супругов проекте сыграли Максим Лагашкин и Мария Горбань.
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