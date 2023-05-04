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Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд - РИА Новости, 04.05.2023
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Культура
 
18:37 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/serial-1869637408.html
Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд
Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд - РИА Новости, 04.05.2023
Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд
Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали сериал, вдохновленный разбирательствами звезд Голливуда — Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:37
2023-05-04T18:37
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали сериал, вдохновленный разбирательствами звезд Голливуда — Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает пресс-служба проекта. Комедийное шоу называется "Звездный суд". Главные роли у Максима Лагашкина и Марии Горбань. Первый сыграл Дмитрия Петровского, популярного актера со скандальной репутацией. Вторая — его экс-жену Марину Хрумкину. Она тоже связана с киноиндустрией. В пресс-релизе персонажа обозначили, как "актрису средней руки". "История классическая: сначала семейная идиллия, а затем – куча взаимных претензий и иски о защите чести и достоинства", — рассказывают в пресс-службе. Хрумкина хочет представить бывшего возлюбленного абьюзером в глазах общественности и суда. Петровскому предстоит разобраться в себе, прежде чем дать отпор претензиям к нему. По славам Сарика Андреасяна, с идеей сериала пришел режиссер Гарик Петросян. "Мы поняли, что это может быть свежо и актуально для зрителя, так как в мире постоянно происходят различные суды, логика которых оставляет желать лучшего. Вот недавно Гвинет Пэлтроу судилась с человеком, который обвинял ее в том, что она сбила его с ног на лыжах и скрылась. В итоге Гвинет выиграла один доллар. Наша задача – высмеивать эти ситуации, но при этом показывать зрителю человеческие истории", — поясняет продюсер. В проекте также задействованы Игорь Верник, Яна Кошкина, Роман Каграманов, Анна Азарова, Ирина Темичева и Эльдар Калимулин."Звездный суд" стартует 15 мая на ТНТ.
https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
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новости культуры, сарик андреасян, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Сарик Андреасян, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд

Сарик Андреасян создал комедийный сериал "Звездный суд", вдохновленный делом Деппа и Херд

© Предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "Звездный суд"
Кадр из сериала Звездный суд
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали сериал, вдохновленный разбирательствами звезд Голливуда — Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает пресс-служба проекта.
Комедийное шоу называется "Звездный суд". Главные роли у Максима Лагашкина и Марии Горбань. Первый сыграл Дмитрия Петровского, популярного актера со скандальной репутацией. Вторая — его экс-жену Марину Хрумкину. Она тоже связана с киноиндустрией. В пресс-релизе персонажа обозначили, как "актрису средней руки".
© Предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "Звездный суд"
Кадр из сериала Звездный суд
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "Звездный суд"
Кадр из сериала Звездный суд
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "Звездный суд"
Кадр из сериала Звездный суд
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
3 из 3
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 3
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
2 из 3
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
3 из 3
"История классическая: сначала семейная идиллия, а затем – куча взаимных претензий и иски о защите чести и достоинства", — рассказывают в пресс-службе. Хрумкина хочет представить бывшего возлюбленного абьюзером в глазах общественности и суда. Петровскому предстоит разобраться в себе, прежде чем дать отпор претензиям к нему.
По славам Сарика Андреасяна, с идеей сериала пришел режиссер Гарик Петросян.
"Мы поняли, что это может быть свежо и актуально для зрителя, так как в мире постоянно происходят различные суды, логика которых оставляет желать лучшего. Вот недавно Гвинет Пэлтроу судилась с человеком, который обвинял ее в том, что она сбила его с ног на лыжах и скрылась. В итоге Гвинет выиграла один доллар. Наша задача – высмеивать эти ситуации, но при этом показывать зрителю человеческие истории", — поясняет продюсер.
© Предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "Звездный суд"
Кадр из сериала Звездный суд
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "Звездный суд"
Кадр из сериала Звездный суд
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "Звездный суд"
Кадр из сериала Звездный суд
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
3 из 3
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 3
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
2 из 3
Кадр из сериала "Звездный суд"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
3 из 3
В проекте также задействованы Игорь Верник, Яна Кошкина, Роман Каграманов, Анна Азарова, Ирина Темичева и Эльдар Калимулин.
"Звездный суд" стартует 15 мая на ТНТ.
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