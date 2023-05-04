https://ria.ru/20230504/serial-1869637408.html

Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд

Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд - РИА Новости, 04.05.2023

Сарик Андреасян создал комедийный сериал, вдохновленный судом Деппа и Херд

Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали сериал, вдохновленный разбирательствами звезд Голливуда — Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:37

2023-05-04T18:37

2023-05-04T18:37

культура

новости культуры

сарик андреасян

кино и сериалы

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869639967_0:560:2049:1712_1920x0_80_0_0_e9d537a8f9644b0e8f67d3bc929a368a.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сарик и Гевонд Андреасяны спродюсировали сериал, вдохновленный разбирательствами звезд Голливуда — Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает пресс-служба проекта. Комедийное шоу называется "Звездный суд". Главные роли у Максима Лагашкина и Марии Горбань. Первый сыграл Дмитрия Петровского, популярного актера со скандальной репутацией. Вторая — его экс-жену Марину Хрумкину. Она тоже связана с киноиндустрией. В пресс-релизе персонажа обозначили, как "актрису средней руки". "История классическая: сначала семейная идиллия, а затем – куча взаимных претензий и иски о защите чести и достоинства", — рассказывают в пресс-службе. Хрумкина хочет представить бывшего возлюбленного абьюзером в глазах общественности и суда. Петровскому предстоит разобраться в себе, прежде чем дать отпор претензиям к нему. По славам Сарика Андреасяна, с идеей сериала пришел режиссер Гарик Петросян. "Мы поняли, что это может быть свежо и актуально для зрителя, так как в мире постоянно происходят различные суды, логика которых оставляет желать лучшего. Вот недавно Гвинет Пэлтроу судилась с человеком, который обвинял ее в том, что она сбила его с ног на лыжах и скрылась. В итоге Гвинет выиграла один доллар. Наша задача – высмеивать эти ситуации, но при этом показывать зрителю человеческие истории", — поясняет продюсер. В проекте также задействованы Игорь Верник, Яна Кошкина, Роман Каграманов, Анна Азарова, Ирина Темичева и Эльдар Калимулин."Звездный суд" стартует 15 мая на ТНТ.

https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сарик андреасян, кино и сериалы, знаменитости, звезды