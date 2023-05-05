https://ria.ru/20230505/khleborodov-1870004457.html

Умер режиссер Михаил Хлебородов

Умер режиссер Михаил Хлебородов - РИА Новости, 05.05.2023

Умер режиссер Михаил Хлебородов

Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет, сообщил продюсер Григорий Константинопольский. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:46

2023-05-05T17:46

2023-05-05T23:26

россия

общество

культура

культура

мумий тролль

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет, сообщил продюсер Григорий Константинопольский.Хлебородов в 2007 году выпустил фильм "Параграф 78". В 2000-х два года подряд создавал новогоднее музыкальные шоу на Первом канале. Кроме того, режиссер снял несколько клипов для группы "Мумий Тролль", в том числе на песни "Утекай" и "Дельфины".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, культура, мумий тролль