https://ria.ru/20230505/khleborodov-1870004457.html
Умер режиссер Михаил Хлебородов
Умер режиссер Михаил Хлебородов - РИА Новости, 05.05.2023
Умер режиссер Михаил Хлебородов
Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет, сообщил продюсер Григорий Константинопольский. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:46
2023-05-05T17:46
2023-05-05T23:26
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культура
мумий тролль
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет, сообщил продюсер Григорий Константинопольский.Хлебородов в 2007 году выпустил фильм "Параграф 78". В 2000-х два года подряд создавал новогоднее музыкальные шоу на Первом канале. Кроме того, режиссер снял несколько клипов для группы "Мумий Тролль", в том числе на песни "Утекай" и "Дельфины".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, культура, мумий тролль
Россия, Общество, Культура, Культура, Мумий Тролль
Умер режиссер Михаил Хлебородов
Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет