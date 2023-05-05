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Умер режиссер Михаил Хлебородов - РИА Новости, 05.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:46 05.05.2023 (обновлено: 23:26 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/khleborodov-1870004457.html
Умер режиссер Михаил Хлебородов
Умер режиссер Михаил Хлебородов - РИА Новости, 05.05.2023
Умер режиссер Михаил Хлебородов
Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет, сообщил продюсер Григорий Константинопольский. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:46
2023-05-05T23:26
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общество
культура
культура
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет, сообщил продюсер Григорий Константинопольский.Хлебородов в 2007 году выпустил фильм "Параграф 78". В 2000-х два года подряд создавал новогоднее музыкальные шоу на Первом канале. Кроме того, режиссер снял несколько клипов для группы "Мумий Тролль", в том числе на песни "Утекай" и "Дельфины".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Россия, Общество, Культура, Культура, Мумий Тролль
Умер режиссер Михаил Хлебородов

Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРежиссер Михаил Хлебородов
Режиссер Михаил Хлебородов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Режиссер Михаил Хлебородов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет, сообщил продюсер Григорий Константинопольский.
«

"Умер Миша Хлебородов. <...> Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. <...> Всего 56 лет. Все проходит. Светлая память", — говорится в публикации в Facebook*.

Хлебородов в 2007 году выпустил фильм "Параграф 78". В 2000-х два года подряд создавал новогоднее музыкальные шоу на Первом канале.
Кроме того, режиссер снял несколько клипов для группы "Мумий Тролль", в том числе на песни "Утекай" и "Дельфины".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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