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Эксперт оценила эффект от закрытия ряда известных хакерских форумов - РИА Новости, 05.05.2023
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06:31 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/khakery-1869815362.html
Эксперт оценила эффект от закрытия ряда известных хакерских форумов
Эксперт оценила эффект от закрытия ряда известных хакерских форумов - РИА Новости, 05.05.2023
Эксперт оценила эффект от закрытия ряда известных хакерских форумов
Закрытие нескольких известных хакерских форумов этой весной снизило количество объявлений об утечках во всем мире, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T06:31
2023-05-05T06:31
лаборатория касперского
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Закрытие нескольких известных хакерских форумов этой весной снизило количество объявлений об утечках во всем мире, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова. По ее словам, после ряда крупных закрытий наблюдается затишье на рынке, так как "невозможно сразу найти новую площадку, организовать ее, привлечь туда тех же потребителей и пользователей". Эксперт пояснила, что сейчас хакеры затаились, чтобы найти новую площадку для размещения объявлений. "В целом для них это стресс, когда кого-то привлекают к ответственности, деанонимизируют тех, кто занимался администрированием форумов, для остальных это тоже маячок, что пока стоит залечь на дно и не светиться", - добавила Новикова. Повлияло на падение количества объявлений об утечках в результате кибератак и то, что они обычно имеют отложенный эффект, и еще возможен новый всплеск в дальнейшем. "Как это обычно происходит: киберпреступники компрометируют какую-то инфраструктуру, базу данных компании, воруют данные и выкладывают их не сразу, а с задержкой. Поэтому фактически те утечки, которые происходят здесь и сейчас, те компании, которые скомпрометированы сегодня, их данные окажутся в отрытом доступе с задержкой в 2-3 месяца", - пояснила она. В марте этого года крупный хакерский форум BreachForums закрылся после ареста его основателя и администратора, известного под ником Pompompurin. После в апреле был захвачен крупнейший хакерский рынок украденных данных Genesis Market.
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лаборатория касперского
Лаборатория Касперского
Эксперт оценила эффект от закрытия ряда известных хакерских форумов

Эксперт Новикова: после закрытия хакерских форумов число объявлений о продаже данных упало

© iStock.com / artoleshkoХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© iStock.com / artoleshko
Хакер. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Закрытие нескольких известных хакерских форумов этой весной снизило количество объявлений об утечках во всем мире, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова.
«
"Киберпреступникам невозможно полностью спрятать свою активность и абстрагироваться от внешнего мира, форумы для них - это площадки поиска потенциальных покупателей. Когда закрывается большой форум, это большая проблема для злоумышленников, так как они лишаются инструмента, условно, маркетплейса, где они могут находить тех, кто будет покупать их товар", - объяснила она в кулуарах международной конференции Cyber Security Weekend.
По ее словам, после ряда крупных закрытий наблюдается затишье на рынке, так как "невозможно сразу найти новую площадку, организовать ее, привлечь туда тех же потребителей и пользователей".
Эксперт пояснила, что сейчас хакеры затаились, чтобы найти новую площадку для размещения объявлений. "В целом для них это стресс, когда кого-то привлекают к ответственности, деанонимизируют тех, кто занимался администрированием форумов, для остальных это тоже маячок, что пока стоит залечь на дно и не светиться", - добавила Новикова.
Повлияло на падение количества объявлений об утечках в результате кибератак и то, что они обычно имеют отложенный эффект, и еще возможен новый всплеск в дальнейшем. "Как это обычно происходит: киберпреступники компрометируют какую-то инфраструктуру, базу данных компании, воруют данные и выкладывают их не сразу, а с задержкой. Поэтому фактически те утечки, которые происходят здесь и сейчас, те компании, которые скомпрометированы сегодня, их данные окажутся в отрытом доступе с задержкой в 2-3 месяца", - пояснила она.
В марте этого года крупный хакерский форум BreachForums закрылся после ареста его основателя и администратора, известного под ником Pompompurin. После в апреле был захвачен крупнейший хакерский рынок украденных данных Genesis Market.
Хакер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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