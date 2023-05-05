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Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов - РИА Новости, 05.05.2023
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07:53 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kazakhstan-1869820804.html
Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов
Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов - РИА Новости, 05.05.2023
Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов
Сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана, оставил без... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:53
2023-05-05T07:53
казахстан
в мире
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АСТАНА, 5 мая - РИА Новости. Сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана, оставил без электричества почти 26 тысяч абонентов, сообщила в пятницу пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона. Резкое ухудшение погодных условий наблюдается в области с утра четверга. "Четвертого мая… произошли массовые отключения электроэнергии в двух городах - Туркестан, Кентау и в трех районах области. В результате без электроснабжения остались 25952 абонента", - говорится в сообщении ведомства. В этих городах и в Байдибекском районе зафиксированы частичные и полные срывы кровли в таких учреждениях, как Музей Ходжи Ахмета Яссауи, политехнический колледж, "Казахтелеком", а также в нескольких школах. "По состоянию на 08.00 (05.00 мск – ред.) 5 мая, без электроснабжения остаются в двух районах области всего 2163 абонента", - пояснили в ДЧС. В населенных пунктах ведутся восстановительные работы. В ведомстве отметили, что в городах Туркестан, Кентау и Арысь, а также в большинстве районов области сохранятся порывы ветра. Специалисты мониторят гидротехнические сооружения и водоемы региона. При ДЧС создан оперативный штаб с представителями служб гражданской защиты. Городская комиссия по ЧС перевела все школы и детские сады в Кентау на дистанционный режим обучения, ограничила работу рынков, торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей.
https://ria.ru/20230505/nepogoda-1869808295.html
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казахстан, в мире
Казахстан, В мире
Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов

Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества почти 26 тысяч абонентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 5 мая - РИА Новости. Сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана, оставил без электричества почти 26 тысяч абонентов, сообщила в пятницу пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.
Резкое ухудшение погодных условий наблюдается в области с утра четверга.
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"Четвертого мая… произошли массовые отключения электроэнергии в двух городах - Туркестан, Кентау и в трех районах области. В результате без электроснабжения остались 25952 абонента", - говорится в сообщении ведомства.
В этих городах и в Байдибекском районе зафиксированы частичные и полные срывы кровли в таких учреждениях, как Музей Ходжи Ахмета Яссауи, политехнический колледж, "Казахтелеком", а также в нескольких школах.
"По состоянию на 08.00 (05.00 мск – ред.) 5 мая, без электроснабжения остаются в двух районах области всего 2163 абонента", - пояснили в ДЧС.
В населенных пунктах ведутся восстановительные работы.
В ведомстве отметили, что в городах Туркестан, Кентау и Арысь, а также в большинстве районов области сохранятся порывы ветра. Специалисты мониторят гидротехнические сооружения и водоемы региона. При ДЧС создан оперативный штаб с представителями служб гражданской защиты.
Городская комиссия по ЧС перевела все школы и детские сады в Кентау на дистанционный режим обучения, ограничила работу рынков, торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей.
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