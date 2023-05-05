https://ria.ru/20230505/kazakhstan-1869820804.html

Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов

Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов - РИА Новости, 05.05.2023

Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества ряд городов

Сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана, оставил без... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:53

2023-05-05T07:53

2023-05-05T07:53

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АСТАНА, 5 мая - РИА Новости. Сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий в городах Туркестан и Кентау, а также ряде районов Туркестанской области на юге Казахстана, оставил без электричества почти 26 тысяч абонентов, сообщила в пятницу пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона. Резкое ухудшение погодных условий наблюдается в области с утра четверга. "Четвертого мая… произошли массовые отключения электроэнергии в двух городах - Туркестан, Кентау и в трех районах области. В результате без электроснабжения остались 25952 абонента", - говорится в сообщении ведомства. В этих городах и в Байдибекском районе зафиксированы частичные и полные срывы кровли в таких учреждениях, как Музей Ходжи Ахмета Яссауи, политехнический колледж, "Казахтелеком", а также в нескольких школах. "По состоянию на 08.00 (05.00 мск – ред.) 5 мая, без электроснабжения остаются в двух районах области всего 2163 абонента", - пояснили в ДЧС. В населенных пунктах ведутся восстановительные работы. В ведомстве отметили, что в городах Туркестан, Кентау и Арысь, а также в большинстве районов области сохранятся порывы ветра. Специалисты мониторят гидротехнические сооружения и водоемы региона. При ДЧС создан оперативный штаб с представителями служб гражданской защиты. Городская комиссия по ЧС перевела все школы и детские сады в Кентау на дистанционный режим обучения, ограничила работу рынков, торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей.

https://ria.ru/20230505/nepogoda-1869808295.html

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