https://ria.ru/20230505/karshering-1869836148.html
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга - РИА Новости, 05.05.2023
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга
Функция начала и завершения аренды автомобилей в центре Москвы будет ограничена до 10 мая в связи с проведением мероприятий, также будет ограничен доступ к... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:13
2023-05-05T10:13
2023-05-05T15:02
москва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Функция начала и завершения аренды автомобилей в центре Москвы будет ограничена до 10 мая в связи с проведением мероприятий, также будет ограничен доступ к сервисам кратковременной аренды машин, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", - говорится в сообщении.Пользователей попросили быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга
Дептранс: в центре Москвы из-за мероприятий до 10 мая ограничат работу каршеринга