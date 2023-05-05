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В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга - РИА Новости, 05.05.2023
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10:13 05.05.2023 (обновлено: 15:02 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/karshering-1869836148.html
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга - РИА Новости, 05.05.2023
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга
Функция начала и завершения аренды автомобилей в центре Москвы будет ограничена до 10 мая в связи с проведением мероприятий, также будет ограничен доступ к... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:13
2023-05-05T15:02
москва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Функция начала и завершения аренды автомобилей в центре Москвы будет ограничена до 10 мая в связи с проведением мероприятий, также будет ограничен доступ к сервисам кратковременной аренды машин, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", - говорится в сообщении.Пользователей попросили быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.
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москва, общество
Москва, Общество
В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга

Дептранс: в центре Москвы из-за мероприятий до 10 мая ограничат работу каршеринга

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобиль каршеринга в Москве
Автомобиль каршеринга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль каршеринга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Функция начала и завершения аренды автомобилей в центре Москвы будет ограничена до 10 мая в связи с проведением мероприятий, также будет ограничен доступ к сервисам кратковременной аренды машин, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", - говорится в сообщении.
Пользователей попросили быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.
 
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