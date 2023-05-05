https://ria.ru/20230505/karshering-1869836148.html

В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга

В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга - РИА Новости, 05.05.2023

В центре Москвы до 10 мая ограничат работу каршеринга

Функция начала и завершения аренды автомобилей в центре Москвы будет ограничена до 10 мая в связи с проведением мероприятий, также будет ограничен доступ к... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:13

2023-05-05T10:13

2023-05-05T15:02

москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Функция начала и завершения аренды автомобилей в центре Москвы будет ограничена до 10 мая в связи с проведением мероприятий, также будет ограничен доступ к сервисам кратковременной аренды машин, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", - говорится в сообщении.Пользователей попросили быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество