https://ria.ru/20230505/karantin-1869894967.html

В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу

В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу - РИА Новости, 05.05.2023

В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу

Карантин по птичьему гриппу введен в Йошкар-Оле, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:44

2023-05-05T12:44

2023-05-05T12:44

происшествия

йошкар-ола

советский район

вятское

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Карантин по птичьему гриппу введен в Йошкар-Оле, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации. Ранее управление Роспотребнадзора по Марий Эл сообщило, что вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе республики. Пятьдесят шесть мертвых чаек были обнаружены на берегу пруда в селе Вятское. Для проведения лабораторных исследований были отобраны 2 тушки, остальные сожгли в крематории районной станции по борьбе с болезнями животных. "С 4 мая на отдельных территориях Йошкар-Олы установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц. Эпизоотический очаг - территория, расположенная в Йошкар-Оле, угрожаемая зона - территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 5 километров от его границ, включая поселок Нолька, деревни Большая Ноля, Новотроицк, Сидорово, поселок Медведево и Йошкар-Олу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html

йошкар-ола

советский район

вятское

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, йошкар-ола, советский район, вятское, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия