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В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу - РИА Новости, 05.05.2023
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12:44 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/karantin-1869894967.html
В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу
В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу - РИА Новости, 05.05.2023
В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу
Карантин по птичьему гриппу введен в Йошкар-Оле, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:44
2023-05-05T12:44
происшествия
йошкар-ола
советский район
вятское
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Карантин по птичьему гриппу введен в Йошкар-Оле, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации. Ранее управление Роспотребнадзора по Марий Эл сообщило, что вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе республики. Пятьдесят шесть мертвых чаек были обнаружены на берегу пруда в селе Вятское. Для проведения лабораторных исследований были отобраны 2 тушки, остальные сожгли в крематории районной станции по борьбе с болезнями животных. "С 4 мая на отдельных территориях Йошкар-Олы установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц. Эпизоотический очаг - территория, расположенная в Йошкар-Оле, угрожаемая зона - территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 5 километров от его границ, включая поселок Нолька, деревни Большая Ноля, Новотроицк, Сидорово, поселок Медведево и Йошкар-Олу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html
йошкар-ола
советский район
вятское
россия
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происшествия, йошкар-ола, советский район, вятское, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Йошкар-Ола, Советский район, Вятское, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Йошкар-Оле ввели карантин по птичьему гриппу

В Йошкар-Оле с 4 мая ввели карантин по птичьему гриппу на отдельных территориях

CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле
Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 /
Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Карантин по птичьему гриппу введен в Йошкар-Оле, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.
Ранее управление Роспотребнадзора по Марий Эл сообщило, что вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе республики. Пятьдесят шесть мертвых чаек были обнаружены на берегу пруда в селе Вятское. Для проведения лабораторных исследований были отобраны 2 тушки, остальные сожгли в крематории районной станции по борьбе с болезнями животных.
"С 4 мая на отдельных территориях Йошкар-Олы установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц. Эпизоотический очаг - территория, расположенная в Йошкар-Оле, угрожаемая зона - территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 5 километров от его границ, включая поселок Нолька, деревни Большая Ноля, Новотроицк, Сидорово, поселок Медведево и Йошкар-Олу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЙошкар-ОлаСоветский районВятскоеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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