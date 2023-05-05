https://ria.ru/20230505/instruktory-1869816241.html

ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам

ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам - РИА Новости, 05.05.2023

ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:57

2023-05-05T06:57

2023-05-05T07:11

специальная военная операция на украине

украина

черниговская область

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Уничтожение иностранных наемниковС Украины регулярно приходит информация об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Так, 1 мая стало известно о гибели под Артемовском двух канадских наемников — Кайла Портера и Коула Зеленко, с уничтожением которых общее число ликвидированных на Украине канадцев достигло как минимум пяти человек.В тот же день госдеп США подтвердил факт смерти под Артемовском американского наемника. Как сообщал CNN, речь идет о бывшем морпехе Купере Эндрюсе, который уехал на Украину из Огайо в ноябре прошлого года.В конце апреля французское издание Monde сообщило, что из порядка 70 французских наемников, отправившихся воевать на Украину, с начала конфликта погибли по меньшей мере десять человек.Используют как мясоК иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, заявил ранее бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online.Краценберг также пожаловался на "мизерное жалование" и невозможность оспорить решение командования из-за незнания языка.При этом наемник раскритиковал ВСУ. "Украинцы <…> слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", - сказал он.В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://radiosputnik.ria.ru/20230502/naemnik-1869082027.html

https://ria.ru/20230429/poteri-1868704681.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, черниговская область, мария захарова, вооруженные силы украины