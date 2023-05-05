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ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:57 05.05.2023 (обновлено: 07:11 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/instruktory-1869816241.html
ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам
ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам - РИА Новости, 05.05.2023
ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T06:57
2023-05-05T07:11
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Уничтожение иностранных наемниковС Украины регулярно приходит информация об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Так, 1 мая стало известно о гибели под Артемовском двух канадских наемников — Кайла Портера и Коула Зеленко, с уничтожением которых общее число ликвидированных на Украине канадцев достигло как минимум пяти человек.В тот же день госдеп США подтвердил факт смерти под Артемовском американского наемника. Как сообщал CNN, речь идет о бывшем морпехе Купере Эндрюсе, который уехал на Украину из Огайо в ноябре прошлого года.В конце апреля французское издание Monde сообщило, что из порядка 70 французских наемников, отправившихся воевать на Украину, с начала конфликта погибли по меньшей мере десять человек.Используют как мясоК иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, заявил ранее бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online.Краценберг также пожаловался на "мизерное жалование" и невозможность оспорить решение командования из-за незнания языка.При этом наемник раскритиковал ВСУ. "Украинцы &lt;…&gt; слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", - сказал он.В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://radiosputnik.ria.ru/20230502/naemnik-1869082027.html
https://ria.ru/20230429/poteri-1868704681.html
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украина, черниговская область, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам

Минобороны: ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Лизуновке Черниговской области

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«
"Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка (Новгород-Северский район Черниговской области – ред.)", – сказал он.

Уничтожение иностранных наемников

С Украины регулярно приходит информация об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Так, 1 мая стало известно о гибели под Артемовском двух канадских наемников — Кайла Портера и Коула Зеленко, с уничтожением которых общее число ликвидированных на Украине канадцев достигло как минимум пяти человек.
В тот же день госдеп США подтвердил факт смерти под Артемовском американского наемника. Как сообщал CNN, речь идет о бывшем морпехе Купере Эндрюсе, который уехал на Украину из Огайо в ноябре прошлого года.
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CBC News опубликовал сообщение погибшего в Артемовске канадского наемника
2 мая, 10:51
В конце апреля французское издание Monde сообщило, что из порядка 70 французских наемников, отправившихся воевать на Украину, с начала конфликта погибли по меньшей мере десять человек.

Используют как мясо

К иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, заявил ранее бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online.
Краценберг также пожаловался на "мизерное жалование" и невозможность оспорить решение командования из-за незнания языка.
При этом наемник раскритиковал ВСУ. "Украинцы <…> слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", - сказал он.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Киев потерял 575 военных и наемников на Донецком направлении
29 апреля, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧерниговская областьМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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