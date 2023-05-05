ВКС нанесли авиаудар в Черниговской области по иностранным инструкторам
Минобороны: ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Лизуновке Черниговской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
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"Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка (Новгород-Северский район Черниговской области – ред.)", – сказал он.
Уничтожение иностранных наемников
С Украины регулярно приходит информация об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Так, 1 мая стало известно о гибели под Артемовском двух канадских наемников — Кайла Портера и Коула Зеленко, с уничтожением которых общее число ликвидированных на Украине канадцев достигло как минимум пяти человек.
В конце апреля французское издание Monde сообщило, что из порядка 70 французских наемников, отправившихся воевать на Украину, с начала конфликта погибли по меньшей мере десять человек.
Используют как мясо
К иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, заявил ранее бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online.
Краценберг также пожаловался на "мизерное жалование" и невозможность оспорить решение командования из-за незнания языка.
При этом наемник раскритиковал ВСУ. "Украинцы <…> слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", - сказал он.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.