https://ria.ru/20230505/himars-1870079204.html

Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ

Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023

Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ

Реактивные установки HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем электронного подавления, передает CNN со ссылкой на информированные... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:35

2023-05-05T22:35

2023-05-05T23:02

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Реактивные установки HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем электронного подавления, передает CNN со ссылкой на информированные источники. По данным источников из США, Великобритании и Украины, эти РСЗО становятся все менее эффективными, поэтому американским и украинским специалистам приходится искать способы настроить ПО для противодействия помехам. Телеканал также указывает, что, согласно попавшим в Сеть секретным документам Пентагона, Вашингтон помогал ВСУ обнаруживать и уничтожать российские глушители радиоэлектронных данных. Эту информацию изданию подтвердил неназванный чиновник из Белого дома. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.

https://ria.ru/20230428/samolety-1868492784.html

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