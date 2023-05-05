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Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 05.05.2023 (обновлено: 23:02 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/himars-1870079204.html
Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ
Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ
Реактивные установки HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем электронного подавления, передает CNN со ссылкой на информированные... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:35
2023-05-05T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
технологии
рсзо himars
пентагон
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Реактивные установки HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем электронного подавления, передает CNN со ссылкой на информированные источники. По данным источников из США, Великобритании и Украины, эти РСЗО становятся все менее эффективными, поэтому американским и украинским специалистам приходится искать способы настроить ПО для противодействия помехам. Телеканал также указывает, что, согласно попавшим в Сеть секретным документам Пентагона, Вашингтон помогал ВСУ обнаруживать и уничтожать российские глушители радиоэлектронных данных. Эту информацию изданию подтвердил неназванный чиновник из Белого дома. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
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в мире, украина, сша, россия, технологии, рсзо himars, пентагон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Технологии, РСЗО HIMARS, Пентагон, Вооруженные силы Украины
Россия глушит системы наведения переданных Украине HIMARS, пишут СМИ

CNN: российские системы электронного подавления снижают эффективность HIMARS на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Реактивные установки HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем электронного подавления, передает CNN со ссылкой на информированные источники.
«
"Россия в последние месяцы все чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет", — говорится в сообщении.
По данным источников из США, Великобритании и Украины, эти РСЗО становятся все менее эффективными, поэтому американским и украинским специалистам приходится искать способы настроить ПО для противодействия помехам.
Телеканал также указывает, что, согласно попавшим в Сеть секретным документам Пентагона, Вашингтон помогал ВСУ обнаруживать и уничтожать российские глушители радиоэлектронных данных. Эту информацию изданию подтвердил неназванный чиновник из Белого дома.
Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияТехнологииРСЗО HIMARSПентагонВооруженные силы Украины
 
 
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