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"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России - РИА Новости, 05.05.2023
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05:47 05.05.2023 (обновлено: 11:14 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/general-1869813472.html
"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России
"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России - РИА Новости, 05.05.2023
"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России
Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, разрушив буферную Украину, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:47
2023-05-05T11:14
в мире
россия
украина
чехия
владимир путин
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, разрушив буферную Украину, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum."Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину &lt;…&gt;. Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? Что ж, мы сделали его сильнее. Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым, если мы не применим ядерное оружие", — заявил генерал.Россия, считает Пелз, изначально была относительно прозападной страной, а ее президент Владимир Путин пытался наладить всевозможные контакты с Западом. Однако именно стремление максимально ослабить Россию, по мнению бывшего главы разведки, привело к военным действиям в Европе.Пелз также назвал санкции результатом непонимания западными странами специфики такой страны, как Россия.В качестве выхода из сложившегося положения экс-глава военной разведки призвал сесть за стол переговоров, обосновывая это тем, что переговоры о мире всегда ведут именно с врагами, а не с друзьями.Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".
https://ria.ru/20230425/pryanik-1867476470.html
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в мире, россия, украина, чехия, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Чехия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России

Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее и разрушил буферную Украину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, разрушив буферную Украину, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum.
"Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину <…>. Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? Что ж, мы сделали его сильнее. Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым, если мы не применим ядерное оружие", — заявил генерал.
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Россия, считает Пелз, изначально была относительно прозападной страной, а ее президент Владимир Путин пытался наладить всевозможные контакты с Западом. Однако именно стремление максимально ослабить Россию, по мнению бывшего главы разведки, привело к военным действиям в Европе.
Пелз также назвал санкции результатом непонимания западными странами специфики такой страны, как Россия.
«

"Мы не можем понять, что самой большой стране в мире с величайшими природными богатствами, с такой историей русского народа, который предпочтет жить в землянках и питаться травой, лишь бы хоть как-то защищать свою страну, невозможно навредить, отобрав у нее Макдоналдс", — отметил генерал.

В качестве выхода из сложившегося положения экс-глава военной разведки призвал сесть за стол переговоров, обосновывая это тем, что переговоры о мире всегда ведут именно с врагами, а не с друзьями.
Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".
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