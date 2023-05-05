https://ria.ru/20230505/general-1869813472.html

"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России

"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России - РИА Новости, 05.05.2023

"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России

Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, разрушив буферную Украину, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:47

2023-05-05T05:47

2023-05-05T11:14

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евросоюз

нато

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, разрушив буферную Украину, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum."Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину <…>. Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? Что ж, мы сделали его сильнее. Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым, если мы не применим ядерное оружие", — заявил генерал.Россия, считает Пелз, изначально была относительно прозападной страной, а ее президент Владимир Путин пытался наладить всевозможные контакты с Западом. Однако именно стремление максимально ослабить Россию, по мнению бывшего главы разведки, привело к военным действиям в Европе.Пелз также назвал санкции результатом непонимания западными странами специфики такой страны, как Россия.В качестве выхода из сложившегося положения экс-глава военной разведки призвал сесть за стол переговоров, обосновывая это тем, что переговоры о мире всегда ведут именно с врагами, а не с друзьями.Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".

https://ria.ru/20230425/pryanik-1867476470.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868018259.html

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в мире, россия, украина, чехия, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, нато