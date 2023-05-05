"Разрушили буфер": в Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России
Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее и разрушил буферную Украину
Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, разрушив буферную Украину, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum.
"Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину <…>. Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? Что ж, мы сделали его сильнее. Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым, если мы не применим ядерное оружие", — заявил генерал.
Россия, считает Пелз, изначально была относительно прозападной страной, а ее президент Владимир Путин пытался наладить всевозможные контакты с Западом. Однако именно стремление максимально ослабить Россию, по мнению бывшего главы разведки, привело к военным действиям в Европе.
Пелз также назвал санкции результатом непонимания западными странами специфики такой страны, как Россия.
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"Мы не можем понять, что самой большой стране в мире с величайшими природными богатствами, с такой историей русского народа, который предпочтет жить в землянках и питаться травой, лишь бы хоть как-то защищать свою страну, невозможно навредить, отобрав у нее Макдоналдс", — отметил генерал.
В качестве выхода из сложившегося положения экс-глава военной разведки призвал сесть за стол переговоров, обосновывая это тем, что переговоры о мире всегда ведут именно с врагами, а не с друзьями.
Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".