https://ria.ru/20230505/galustyan-1869845904.html
Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу
Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу - РИА Новости, 05.05.2023
Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу
Комик Михаил Галустян в своем Telegram-канале ответил на критику персонажей шоу "Галустян +" на ТНТ. Некоторые зрители не оценили скетч, изображающий жизнь... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:24
2023-05-05T11:24
2023-05-05T11:24
шоубиз
михаил галустян
знаменитости
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Комик Михаил Галустян в своем Telegram-канале ответил на критику персонажей шоу "Галустян +" на ТНТ. Некоторые зрители не оценили скетч, изображающий жизнь семьи с раздельным бюджетом.По его словам, негативная реакция зрителей стала отражением проблемы в обществе. В одном из скетчей актер исполнил роль обеспеченного мужа-тирана, который обильно ужинает, пока его супруга-учительница и сын довольствуются сосисками. Персонаж также высмеивает жену и забирает у нее половину порции за то, что она воспользовалась его ноутбуком. Другие поддержали шоумена.Премьера проекта "Галустян +" состоялась 28 апреля. В нем актер исполнил роли как давно знакомых телезрителям персонажей, так и новых. Шоу выходит еженедельно по пятницам.
https://ria.ru/20230429/galustyan-1868493594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил галустян, знаменитости, тнт (телеканал)
Шоубиз, Михаил Галустян, Знаменитости, ТНТ (телеканал)
Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу
Комик Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего шоу на ТНТ
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Комик Михаил Галустян в своем Telegram-канале ответил
на критику персонажей шоу "Галустян +" на ТНТ. Некоторые зрители не оценили скетч, изображающий жизнь семьи с раздельным бюджетом.
«
"Обожаю разногласия аудитории по поводу героев, которых я играю. Вот и сейчас прочитал в Сети кучу комментов про семейную пару с раздельным бюджетом. Моей жене эта сюжетная линия очень понравилась и она смеялась, хоть и сказала, что это жесть, конечно. "Миша, не верю, что ты можешь быть таким". Это лишний раз доказывает – сыграл роль я хорошо", – написал Галустян.
По его словам, негативная реакция зрителей стала отражением проблемы в обществе.
«
"Раз мой герой вызывает такую реакцию у зрителя – значит эта тема ему важна и тема актуальна. Мне очень нравится подсвечивать человеческие пороки и высмеивать жизненные проблемы. Для этого юмор и нужен, чтоб сглаживать острые углы", – заключил шоумен.
В одном из скетчей актер исполнил роль обеспеченного мужа-тирана, который обильно ужинает, пока его супруга-учительница и сын довольствуются сосисками. Персонаж также высмеивает жену и забирает у нее половину порции за то, что она воспользовалась его ноутбуком.
«
"Про сосиски вообще не зашло", "Вы со своей женой также обходитесь?", "Какая-то грязь!", "Поощрение домашнего насилия – это мерзко!" – возмутились комментаторы.
Другие поддержали шоумена.
«
"Крутое шоу!", "Галустян смешной!", "Огонь!", "Мне понравилось!", – отреагировали поклонники артиста.
Премьера проекта "Галустян +" состоялась 28 апреля. В нем актер исполнил роли как давно знакомых телезрителям персонажей, так и новых. Шоу выходит еженедельно по пятницам.
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном