https://ria.ru/20230505/galustyan-1869845904.html

Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу

Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу - РИА Новости, 05.05.2023

Михаил Галустян ответил на критику персонажей своего нового шоу

Комик Михаил Галустян в своем Telegram-канале ответил на критику персонажей шоу "Галустян +" на ТНТ. Некоторые зрители не оценили скетч, изображающий жизнь... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:24

2023-05-05T11:24

2023-05-05T11:24

шоубиз

михаил галустян

знаменитости

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Комик Михаил Галустян в своем Telegram-канале ответил на критику персонажей шоу "Галустян +" на ТНТ. Некоторые зрители не оценили скетч, изображающий жизнь семьи с раздельным бюджетом.По его словам, негативная реакция зрителей стала отражением проблемы в обществе. В одном из скетчей актер исполнил роль обеспеченного мужа-тирана, который обильно ужинает, пока его супруга-учительница и сын довольствуются сосисками. Персонаж также высмеивает жену и забирает у нее половину порции за то, что она воспользовалась его ноутбуком. Другие поддержали шоумена.Премьера проекта "Галустян +" состоялась 28 апреля. В нем актер исполнил роли как давно знакомых телезрителям персонажей, так и новых. Шоу выходит еженедельно по пятницам.

https://ria.ru/20230429/galustyan-1868493594.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил галустян, знаменитости, тнт (телеканал)