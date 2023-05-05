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Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре - РИА Новости, 05.05.2023
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Республика Татарстан
 
18:22 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/forum-1870021257.html
Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре
Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре - РИА Новости, 05.05.2023
Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре
Первый российско-китайский форум "Ростки", направленный на развитие и совершенствование взаимоотношений России и Китая, пройдет в Казани 7-8 сентября, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:22
2023-05-05T18:22
республика татарстан
россия
китай
казань
талия минуллина
экономика
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Первый российско-китайский форум "Ростки", направленный на развитие и совершенствование взаимоотношений России и Китая, пройдет в Казани 7-8 сентября, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР). "Татарстан создает новую площадку для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР. Мероприятие состоится 7-8 сентября. В программу российско-китайского форума планируется включить диалог партий КНР и РФ, выставку, а также тематические сессии по направлениям: IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции", - говорится в сообщении. Ожидается, что уже в первый год работы форум соберет не менее 1 тысячи участников. Деловые мероприятия дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. Планируется провести, например, чайные церемонии, курсы каллиграфии. В настоящее время дорабатывается сайт форума, который начнет работу в июне, тогда же стартует масштабная PR-кампания. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что в российско-китайских отношениях многое уже сделано, но потенциал взаимодействия остается серьезным. "Если говорить о работе с Китаем, то у Татарстана и Российской Федерации в целом есть очень много различных интересных направлений работы, которые нужно развивать", - сказала она, отметив, что проведение форума подделано генеральным консулом КНР в Казани и главой Татарстана. Также, по ее словам, инициативу проведения мероприятия поддержали и многочисленные российско-китайские общественные объединения. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года достиг 190,3 миллиарда долларов, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до 76,1 миллиарда долларов, импорт из России - на 43,4%, до 114,1 миллиарда долларов. У Татарстана подписано большое количество региональных межправительственных соглашений с различными китайскими провинциями: Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, город Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами. Данные соглашения, по словам Минуллиной, необходимо активно реализовывать, постоянно "сверять часы" как в онлайн-режиме, так и на очных площадках, одной из которых станет новый форум.
https://ria.ru/20230504/stela-1869608703.html
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россия
китай
казань
республика татарстан (татарстан)
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россия, китай, казань, талия минуллина, экономика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Китай, Казань, Талия Минуллина, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре

Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани 7-8 сентября

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Первый российско-китайский форум "Ростки", направленный на развитие и совершенствование взаимоотношений России и Китая, пройдет в Казани 7-8 сентября, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР).
"Татарстан создает новую площадку для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР. Мероприятие состоится 7-8 сентября. В программу российско-китайского форума планируется включить диалог партий КНР и РФ, выставку, а также тематические сессии по направлениям: IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции", - говорится в сообщении.
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Ожидается, что уже в первый год работы форум соберет не менее 1 тысячи участников. Деловые мероприятия дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. Планируется провести, например, чайные церемонии, курсы каллиграфии. В настоящее время дорабатывается сайт форума, который начнет работу в июне, тогда же стартует масштабная PR-кампания.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что в российско-китайских отношениях многое уже сделано, но потенциал взаимодействия остается серьезным.
"Если говорить о работе с Китаем, то у Татарстана и Российской Федерации в целом есть очень много различных интересных направлений работы, которые нужно развивать", - сказала она, отметив, что проведение форума подделано генеральным консулом КНР в Казани и главой Татарстана. Также, по ее словам, инициативу проведения мероприятия поддержали и многочисленные российско-китайские общественные объединения.
Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года достиг 190,3 миллиарда долларов, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до 76,1 миллиарда долларов, импорт из России - на 43,4%, до 114,1 миллиарда долларов.
У Татарстана подписано большое количество региональных межправительственных соглашений с различными китайскими провинциями: Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, город Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами. Данные соглашения, по словам Минуллиной, необходимо активно реализовывать, постоянно "сверять часы" как в онлайн-режиме, так и на очных площадках, одной из которых станет новый форум.
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Республика ТатарстанРоссияКитайКазаньТалия МинуллинаЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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