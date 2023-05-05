https://ria.ru/20230505/forum-1870021257.html

Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре

Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре - РИА Новости, 05.05.2023

Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре

Первый российско-китайский форум "Ростки", направленный на развитие и совершенствование взаимоотношений России и Китая, пройдет в Казани 7-8 сентября, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:22

2023-05-05T18:22

2023-05-05T18:22

республика татарстан

россия

китай

казань

талия минуллина

экономика

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg

КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Первый российско-китайский форум "Ростки", направленный на развитие и совершенствование взаимоотношений России и Китая, пройдет в Казани 7-8 сентября, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР). "Татарстан создает новую площадку для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР. Мероприятие состоится 7-8 сентября. В программу российско-китайского форума планируется включить диалог партий КНР и РФ, выставку, а также тематические сессии по направлениям: IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции", - говорится в сообщении. Ожидается, что уже в первый год работы форум соберет не менее 1 тысячи участников. Деловые мероприятия дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. Планируется провести, например, чайные церемонии, курсы каллиграфии. В настоящее время дорабатывается сайт форума, который начнет работу в июне, тогда же стартует масштабная PR-кампания. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что в российско-китайских отношениях многое уже сделано, но потенциал взаимодействия остается серьезным. "Если говорить о работе с Китаем, то у Татарстана и Российской Федерации в целом есть очень много различных интересных направлений работы, которые нужно развивать", - сказала она, отметив, что проведение форума подделано генеральным консулом КНР в Казани и главой Татарстана. Также, по ее словам, инициативу проведения мероприятия поддержали и многочисленные российско-китайские общественные объединения. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года достиг 190,3 миллиарда долларов, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до 76,1 миллиарда долларов, импорт из России - на 43,4%, до 114,1 миллиарда долларов. У Татарстана подписано большое количество региональных межправительственных соглашений с различными китайскими провинциями: Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, город Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами. Данные соглашения, по словам Минуллиной, необходимо активно реализовывать, постоянно "сверять часы" как в онлайн-режиме, так и на очных площадках, одной из которых станет новый форум.

https://ria.ru/20230504/stela-1869608703.html

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869398587.html

россия

китай

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, казань, талия минуллина, экономика, республика татарстан (татарстан)