В Кремле прокомментировали переход активов Fortum под управление России
Песков: все действия в отношения Fortum необходимы для защиты собственных интересов России
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Все действия в отношения финской энергетической корпорации Fortum осуществляются в соответствии с законодательством РФ, они необходимы для защиты собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права.
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"Эти действия, они, прежде всего, продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны, и все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством. Они будут продолжены", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут ответить на возражение финского концерна против передачи своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" во временное управление Росимуществу.
Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.