https://ria.ru/20230505/fortum-1869866988.html

В Кремле прокомментировали переход активов Fortum под управление России

В Кремле прокомментировали переход активов Fortum под управление России - РИА Новости, 05.05.2023

В Кремле прокомментировали переход активов Fortum под управление России

Все действия в отношения финской энергетической корпорации Fortum осуществляются в соответствии с законодательством РФ, они необходимы для защиты собственных... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:39

2023-05-05T11:39

2023-05-05T12:20

экономика

россия

санкции в отношении россии

фортум

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Все действия в отношения финской энергетической корпорации Fortum осуществляются в соответствии с законодательством РФ, они необходимы для защиты собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пятницу финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права.Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

https://ria.ru/20230427/kompanii-1868130536.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции в отношении россии, фортум, дмитрий песков