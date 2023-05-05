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"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии - РИА Новости, 05.05.2023
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09:44 05.05.2023 (обновлено: 16:37 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/forma-1869831579.html
"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии
"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии - РИА Новости, 05.05.2023
"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии
Компания "Триада-ТКО", входящая в группу "Калашников", начала поставки новой военной формы для российских Вооруженных сил, сообщила пресс-служба концерна. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:44
2023-05-05T16:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания "Триада-ТКО", входящая в группу "Калашников", начала поставки новой военной формы для российских Вооруженных сил, сообщила пресс-служба концерна."В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек", — указано в релизе.В состав всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) образца 2022 года входят: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный костюм, утепленный и летний костюмы, фуражка, утепленная шапка и зимний шарф.Комплект обмундирования разработали совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.В "Калашникове" подчеркнули, что форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из улучшенных материалов.
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вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия
"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии

"Калашников" начал поставлять разработанные вместе с Минобороны комплекты обмундирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России
Морские пехотинцы Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания "Триада-ТКО", входящая в группу "Калашников", начала поставки новой военной формы для российских Вооруженных сил, сообщила пресс-служба концерна.
"В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек", — указано в релизе.
В состав всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) образца 2022 года входят: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный костюм, утепленный и летний костюмы, фуражка, утепленная шапка и зимний шарф.
Комплект обмундирования разработали совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.
В "Калашникове" подчеркнули, что форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из улучшенных материалов.
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