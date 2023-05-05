https://ria.ru/20230505/forma-1869831579.html

"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии

"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии - РИА Новости, 05.05.2023

"Калашников" начал поставки новой формы для российской армии

Компания "Триада-ТКО", входящая в группу "Калашников", начала поставки новой военной формы для российских Вооруженных сил, сообщила пресс-служба концерна. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:44

2023-05-05T09:44

2023-05-05T16:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Компания "Триада-ТКО", входящая в группу "Калашников", начала поставки новой военной формы для российских Вооруженных сил, сообщила пресс-служба концерна."В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек", — указано в релизе.В состав всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) образца 2022 года входят: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный костюм, утепленный и летний костюмы, фуражка, утепленная шапка и зимний шарф.Комплект обмундирования разработали совместно со специалистами департамента ресурсного обеспечения Минобороны.В "Калашникове" подчеркнули, что форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из улучшенных материалов.

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850198067.html

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вооруженные силы рф, россия