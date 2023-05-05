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Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы"

Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы" - РИА Новости, 05.05.2023

Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы"

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:25

2023-05-05T05:25

2023-05-05T10:23

центральный военный округ

день победы

россия

луганск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) впервые после полного освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне", - сообщили в МО РФ. Флешмоб прошел в одном из торговых центров Луганска, где артисты и посетители под аккомпанемент аккордеона исполнили традиционную для 9 мая песню "День Победы". "Акция была воспринята очень тепло. Посетители и персонал учреждения подпевали артистам и горячо поблагодарили их за организованное мероприятие, ставшее для них полной неожиданностью. Организаторы уточнили, что данная акция не единичная и подобные мероприятия пройдут в Луганске и близлежащих населенных пунктах", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230428/shaman-1868435085.html

россия

луганск

луганская народная республика

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Флешмоб ко Дню Победы в магазине Луганска Фронтовая концертная бригада ЦВО провела флешмоб ко Дню Победы в Луганске 2023-05-05T05:25 true PT3M31S

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центральный военный округ, день победы, россия, луганск, луганская народная республика