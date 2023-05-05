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Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы" - РИА Новости, 05.05.2023
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05:25 05.05.2023 (обновлено: 10:23 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/fleshmob-1869812632.html
Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы"
Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы" - РИА Новости, 05.05.2023
Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы"
Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:25
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центральный военный округ
день победы
россия
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) впервые после полного освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне", - сообщили в МО РФ. Флешмоб прошел в одном из торговых центров Луганска, где артисты и посетители под аккомпанемент аккордеона исполнили традиционную для 9 мая песню "День Победы". "Акция была воспринята очень тепло. Посетители и персонал учреждения подпевали артистам и горячо поблагодарили их за организованное мероприятие, ставшее для них полной неожиданностью. Организаторы уточнили, что данная акция не единичная и подобные мероприятия пройдут в Луганске и близлежащих населенных пунктах", - добавили в МО РФ.
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россия
луганск
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Флешмоб ко Дню Победы в магазине Луганска
Фронтовая концертная бригада ЦВО провела флешмоб ко Дню Победы в Луганске
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центральный военный округ, день победы, россия, луганск, луганская народная республика
Центральный военный округ, День Победы, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика
Фронтовая концертная бригада ЦВО провела в Луганске флешмоб "День Победы"

Артисты фронтовой концертной бригады ЦВО провели в Луганске флешмоб "День Победы"

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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) впервые после полного освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) провели праздничный флешмоб, посвященный празднованию Дня Победы советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне", - сообщили в МО РФ.
Флешмоб прошел в одном из торговых центров Луганска, где артисты и посетители под аккомпанемент аккордеона исполнили традиционную для 9 мая песню "День Победы".
"Акция была воспринята очень тепло. Посетители и персонал учреждения подпевали артистам и горячо поблагодарили их за организованное мероприятие, ставшее для них полной неожиданностью. Организаторы уточнили, что данная акция не единичная и подобные мероприятия пройдут в Луганске и близлежащих населенных пунктах", - добавили в МО РФ.
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Центральный военный округДень ПобедыРоссияЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
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