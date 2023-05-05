https://ria.ru/20230505/flagi-1869910551.html

В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая

В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023

В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая

В германской столице второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики Российской Федерации, Украины и СССР у советских мемориалов,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:28

2023-05-05T13:28

2023-05-05T13:28

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. В германской столице второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики Российской Федерации, Украины и СССР у советских мемориалов, который однако не распространяется на дипломатов и ветеранов. "Достойное воздание чести павшим воинам тогдашней Советской Армии, которые вместе с другими вооруженными силами способствовали освобождению Германии и всего мира от нацистской диктатуры, находится в центре внимания этих дней", - сообщается на сайте берлинской полиции. В заявлении подчеркивается, что правоохранители согласно германо-российскому соглашению об уходе за воинскими могилами обязаны охранять советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде, а потому в этом году запрет на ношение украинских, российских и советских флагов, а также георгиевских ленточек 8 и 9 мая остаётся в силе. Запрет не коснётся дипломатов и ветеранов.

https://ria.ru/20230427/lenta-1868130986.html

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), германия, россия, украина, день победы