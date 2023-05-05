https://ria.ru/20230505/flagi-1869910551.html
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая
В германской столице второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики Российской Федерации, Украины и СССР у советских мемориалов,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:28
2023-05-05T13:28
2023-05-05T13:28
в мире
берлин (город)
германия
россия
украина
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155328/78/1553287821_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_1b6dc05cd9a6f997c31d67169ae0f969.jpg
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. В германской столице второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики Российской Федерации, Украины и СССР у советских мемориалов, который однако не распространяется на дипломатов и ветеранов. "Достойное воздание чести павшим воинам тогдашней Советской Армии, которые вместе с другими вооруженными силами способствовали освобождению Германии и всего мира от нацистской диктатуры, находится в центре внимания этих дней", - сообщается на сайте берлинской полиции. В заявлении подчеркивается, что правоохранители согласно германо-российскому соглашению об уходе за воинскими могилами обязаны охранять советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде, а потому в этом году запрет на ношение украинских, российских и советских флагов, а также георгиевских ленточек 8 и 9 мая остаётся в силе. Запрет не коснётся дипломатов и ветеранов.
https://ria.ru/20230427/lenta-1868130986.html
берлин (город)
германия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155328/78/1553287821_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_8c089089b474321dab179c166122a910.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, россия, украина, день победы
В мире, Берлин (город), Германия, Россия, Украина, День Победы
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая
В Берлине сохранили запрет на использование флагов России, СССР и Украины 8 и 9 мая