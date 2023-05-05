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В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
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13:28 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/flagi-1869910551.html
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая
В германской столице второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики Российской Федерации, Украины и СССР у советских мемориалов,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:28
2023-05-05T13:28
в мире
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. В германской столице второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики Российской Федерации, Украины и СССР у советских мемориалов, который однако не распространяется на дипломатов и ветеранов. "Достойное воздание чести павшим воинам тогдашней Советской Армии, которые вместе с другими вооруженными силами способствовали освобождению Германии и всего мира от нацистской диктатуры, находится в центре внимания этих дней", - сообщается на сайте берлинской полиции. В заявлении подчеркивается, что правоохранители согласно германо-российскому соглашению об уходе за воинскими могилами обязаны охранять советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде, а потому в этом году запрет на ношение украинских, российских и советских флагов, а также георгиевских ленточек 8 и 9 мая остаётся в силе. Запрет не коснётся дипломатов и ветеранов.
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в мире, берлин (город), германия, россия, украина, день победы
В мире, Берлин (город), Германия, Россия, Украина, День Победы
В Берлине не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая

В Берлине сохранили запрет на использование флагов России, СССР и Украины 8 и 9 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМемориал в Трептов-парке в Берлине
Мемориал в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мемориал в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. В германской столице второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики Российской Федерации, Украины и СССР у советских мемориалов, который однако не распространяется на дипломатов и ветеранов.
"Достойное воздание чести павшим воинам тогдашней Советской Армии, которые вместе с другими вооруженными силами способствовали освобождению Германии и всего мира от нацистской диктатуры, находится в центре внимания этих дней", - сообщается на сайте берлинской полиции.
В заявлении подчеркивается, что правоохранители согласно германо-российскому соглашению об уходе за воинскими могилами обязаны охранять советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде, а потому в этом году запрет на ношение украинских, российских и советских флагов, а также георгиевских ленточек 8 и 9 мая остаётся в силе. Запрет не коснётся дипломатов и ветеранов.
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