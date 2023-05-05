https://ria.ru/20230505/fitnes-1869822481.html

Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб

Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб - РИА Новости, 05.05.2023

Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб

Россияне предпочитают посещать фитнес-клубы не чаще двух раз в неделю, при этом на одну тренировку в среднем уходит порядка 78 минут, свидетельствуют данные МТС РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:16

2023-05-05T08:16

2023-05-05T08:16

россия

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россияне предпочитают посещать фитнес-клубы не чаще двух раз в неделю, при этом на одну тренировку в среднем уходит порядка 78 минут, свидетельствуют данные МТС и сервиса поминутной оплаты фитнеса GoGym. Отмечается, что 45% от времени в зале уходит у посетителей на выполнение упражнений, а 20% на отдых между подходами. На сауны или хаммам россияне отводят около 13% времени, столько же - на проверку мессенджеров и социальных сетей. При этом переодевание занимает меньше всего времени – 8%. "Средний пользователь приложения посещает два фитнес-клуба – один рядом с домом, другой – с работой. Самый популярный день для тренировок рядом с офисом – среда, а для тренировок у дома – воскресенье", - добавляется в материалах. Исследование было проведено на основе опроса 1000 респондентов и обезличенных данных более 80 тысяч пользователей фитнес-шеринга в более 600 фитнес-клубах и спортивных студиях в 40 городах России. До этого, в середине апреля, данные "CберМаркетинга" и медиахолдинга Rambler&Co показали, что каждый седьмой в России начал ходить в фитнес-центр в этом году, при этом среди причин было не только желание улучшить здоровье и поддержать физическую форму, но и возможность сделать фото для соцсетей, а также завести новые знакомства.

https://ria.ru/20230212/fitnes-1851482393.html

https://ria.ru/20221114/fitnes-zona-1831619021.html

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россия, общество, здоровье - общество