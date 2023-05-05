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Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб - РИА Новости, 05.05.2023
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08:16 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/fitnes-1869822481.html
Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб
Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб - РИА Новости, 05.05.2023
Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб
Россияне предпочитают посещать фитнес-клубы не чаще двух раз в неделю, при этом на одну тренировку в среднем уходит порядка 78 минут, свидетельствуют данные МТС РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:16
2023-05-05T08:16
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россияне предпочитают посещать фитнес-клубы не чаще двух раз в неделю, при этом на одну тренировку в среднем уходит порядка 78 минут, свидетельствуют данные МТС и сервиса поминутной оплаты фитнеса GoGym. Отмечается, что 45% от времени в зале уходит у посетителей на выполнение упражнений, а 20% на отдых между подходами. На сауны или хаммам россияне отводят около 13% времени, столько же - на проверку мессенджеров и социальных сетей. При этом переодевание занимает меньше всего времени – 8%. "Средний пользователь приложения посещает два фитнес-клуба – один рядом с домом, другой – с работой. Самый популярный день для тренировок рядом с офисом – среда, а для тренировок у дома – воскресенье", - добавляется в материалах. Исследование было проведено на основе опроса 1000 респондентов и обезличенных данных более 80 тысяч пользователей фитнес-шеринга в более 600 фитнес-клубах и спортивных студиях в 40 городах России. До этого, в середине апреля, данные "CберМаркетинга" и медиахолдинга Rambler&amp;Co показали, что каждый седьмой в России начал ходить в фитнес-центр в этом году, при этом среди причин было не только желание улучшить здоровье и поддержать физическую форму, но и возможность сделать фото для соцсетей, а также завести новые знакомства.
https://ria.ru/20230212/fitnes-1851482393.html
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россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
Исследование показало, как часто россияне предпочитают ходить в фитнес-клуб

Исследование: россияне предпочитают посещать фитнес-клуб не чаще двух раз в неделю

© iStock.com / Nicola KatieТренировка в спортзале
Тренировка в спортзале - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© iStock.com / Nicola Katie
Тренировка в спортзале. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россияне предпочитают посещать фитнес-клубы не чаще двух раз в неделю, при этом на одну тренировку в среднем уходит порядка 78 минут, свидетельствуют данные МТС и сервиса поминутной оплаты фитнеса GoGym.
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"Большинство посетителей посещают фитнес-клубы не более двух раз в неделю. Средняя тренировка длится 78 минут, в месяц пользователи находятся в фитнес-клубах около 624 минут. Несмотря на разнообразие клубов, предоставленных в мобильном приложении, пользователи предпочитают фитнес-залы без бассейна, делая упор на силовые и функциональные тренировки", - говорится в совместном исследовании.
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Отмечается, что 45% от времени в зале уходит у посетителей на выполнение упражнений, а 20% на отдых между подходами. На сауны или хаммам россияне отводят около 13% времени, столько же - на проверку мессенджеров и социальных сетей. При этом переодевание занимает меньше всего времени – 8%.
"Средний пользователь приложения посещает два фитнес-клуба – один рядом с домом, другой – с работой. Самый популярный день для тренировок рядом с офисом – среда, а для тренировок у дома – воскресенье", - добавляется в материалах.
Исследование было проведено на основе опроса 1000 респондентов и обезличенных данных более 80 тысяч пользователей фитнес-шеринга в более 600 фитнес-клубах и спортивных студиях в 40 городах России.
До этого, в середине апреля, данные "CберМаркетинга" и медиахолдинга Rambler&Co показали, что каждый седьмой в России начал ходить в фитнес-центр в этом году, при этом среди причин было не только желание улучшить здоровье и поддержать физическую форму, но и возможность сделать фото для соцсетей, а также завести новые знакомства.
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