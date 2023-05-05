https://ria.ru/20230505/filtry-1869784815.html
Овчинский: в Москве запатентовали фильтры для промышленных выбросов
Овчинский: в Москве запатентовали фильтры для промышленных выбросов - РИА Новости, 05.05.2023
Овчинский: в Москве запатентовали фильтры для промышленных выбросов
Столичная компания разработала технологию производства фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:24
2023-05-05T07:24
2023-05-05T07:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
технологии
импортозамещение
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичная компания разработала технологию производства фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Разработка поможет предприятиям соблюсти требования санитарных норм по примесям и веществам-загрязнителям в выбросах. Как ожидается, новое изделие будет особенно востребовано в металлургии, химической и нефтехимической отраслях, при производстве стекла и прочих высокотемпературных технологических процессах.Изготовленные по разработанной технологии высокотемпературные газовые фильтры уже успешно прошли промышленные испытания. Состоящие из переплетенных между собой керамических волокон наноразмерных толщин, такие фильтры способны очищать газы температурой в сотни градусов Цельсия от пыли, а также вредных примесей за счет химических реакций, протекающих на поверхности волокон", – отметил представитель компании "Бакор" Дмитрий Серебрянский.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, москва, технологии, импортозамещение
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Технологии, Импортозамещение
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичная компания разработала технологию производства фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Научно-технический центр "Бакор" создал и получил патент на технологию изготовления керамических фильтрующих элементов для очистки производственных высокотемпературных газов. Технические характеристики разработки превосходят показатели импортных аналогов. Например, она более устойчива к высоким температурам, а срок службы составляет от двух до пяти лет в зависимости от условий эксплуатации. Фильтр производится из отечественного сырья и материалов", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Разработка поможет предприятиям соблюсти требования санитарных норм по примесям и веществам-загрязнителям в выбросах. Как ожидается, новое изделие будет особенно востребовано в металлургии, химической и нефтехимической отраслях, при производстве стекла и прочих высокотемпературных технологических процессах.
Изготовленные по разработанной технологии высокотемпературные газовые фильтры уже успешно прошли промышленные испытания. Состоящие из переплетенных между собой керамических волокон наноразмерных толщин, такие фильтры способны очищать газы температурой в сотни градусов Цельсия от пыли, а также вредных примесей за счет химических реакций, протекающих на поверхности волокон", – отметил представитель компании "Бакор" Дмитрий Серебрянский.
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