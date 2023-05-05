https://ria.ru/20230505/filtry-1869784815.html

Овчинский: в Москве запатентовали фильтры для промышленных выбросов

Овчинский: в Москве запатентовали фильтры для промышленных выбросов - РИА Новости, 05.05.2023

Овчинский: в Москве запатентовали фильтры для промышленных выбросов

Столичная компания разработала технологию производства фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:24

2023-05-05T07:24

2023-05-05T07:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

импортозамещение

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичная компания разработала технологию производства фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Разработка поможет предприятиям соблюсти требования санитарных норм по примесям и веществам-загрязнителям в выбросах. Как ожидается, новое изделие будет особенно востребовано в металлургии, химической и нефтехимической отраслях, при производстве стекла и прочих высокотемпературных технологических процессах.Изготовленные по разработанной технологии высокотемпературные газовые фильтры уже успешно прошли промышленные испытания. Состоящие из переплетенных между собой керамических волокон наноразмерных толщин, такие фильтры способны очищать газы температурой в сотни градусов Цельсия от пыли, а также вредных примесей за счет химических реакций, протекающих на поверхности волокон", – отметил представитель компании "Бакор" Дмитрий Серебрянский.

https://ria.ru/20230426/moskva-1867791114.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии, импортозамещение