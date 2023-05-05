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Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров - РИА Новости, 05.05.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
16:26 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/fermery-1869964302.html
Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров
Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров - РИА Новости, 05.05.2023
Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров
На поддержку сельскохозяйственного производства в Иркутской области в этом году планируется направить 3,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:26
2023-05-05T16:26
иркутская область
иркутская область
россия
игорь кобзев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. На поддержку сельскохозяйственного производства в Иркутской области в этом году планируется направить 3,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева. В этом году из-за холодного апреля оттаивание пахотного слоя почвы в большинстве земледельческих районов Иркутской области произошло на 5-12 дней позже средних многолетних значений. В настоящее время погода позволила аграриям приступить к посеву зерновых в трех районах региона. Всего в Приангарье в 2023 году планируют засеять более 700 тысяч гектаров земли. В настоящее время регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур, в том числе элитными, а также семенами овощей. Нет недостатка и в минеральных удобрениях, их сельхозтоваропроизводителями приобретено 42 тысячи тонн. Губернатор региона Игорь Кобзев поставил задачу провести весенние полевые работы в установленные агротехнические сроки и выдержать структуру посевных площадей, доведенную Минсельхозом России. "В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей Приангарья доведено 1,3 миллиарда рублей средств областного и федеральных бюджетов, в том числе 324 миллиона рублей средств федерального бюджета или 40,6% от доведенных Минсельхозом России лимитов. Всего в этом году на поддержку сельскохозяйственного производства планируется направить 3,7 миллиарда рублей", - сообщил Игорь Кобзев. В посевной кампании 2023 года будет задействовано более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.
https://ria.ru/20230420/eksport-1866697732.html
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иркутская область, россия, игорь кобзев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров

Аграриям Приангарья планируется направить на поддержку производства 3,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМеханизированная посадка картофеля
Механизированная посадка картофеля - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Механизированная посадка картофеля. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. На поддержку сельскохозяйственного производства в Иркутской области в этом году планируется направить 3,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
В этом году из-за холодного апреля оттаивание пахотного слоя почвы в большинстве земледельческих районов Иркутской области произошло на 5-12 дней позже средних многолетних значений. В настоящее время погода позволила аграриям приступить к посеву зерновых в трех районах региона. Всего в Приангарье в 2023 году планируют засеять более 700 тысяч гектаров земли. В настоящее время регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур, в том числе элитными, а также семенами овощей. Нет недостатка и в минеральных удобрениях, их сельхозтоваропроизводителями приобретено 42 тысячи тонн. Губернатор региона Игорь Кобзев поставил задачу провести весенние полевые работы в установленные агротехнические сроки и выдержать структуру посевных площадей, доведенную Минсельхозом России.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Губернатор Приангарья предложил выход из ситуации с экспортом угля
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"В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей Приангарья доведено 1,3 миллиарда рублей средств областного и федеральных бюджетов, в том числе 324 миллиона рублей средств федерального бюджета или 40,6% от доведенных Минсельхозом России лимитов. Всего в этом году на поддержку сельскохозяйственного производства планируется направить 3,7 миллиарда рублей", - сообщил Игорь Кобзев.
В посевной кампании 2023 года будет задействовано более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.
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Иркутская областьИркутская областьРоссияИгорь КобзевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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