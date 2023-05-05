Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров
Аграриям Приангарья планируется направить на поддержку производства 3,7 миллиарда рублей
Механизированная посадка картофеля. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. На поддержку сельскохозяйственного производства в Иркутской области в этом году планируется направить 3,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
В этом году из-за холодного апреля оттаивание пахотного слоя почвы в большинстве земледельческих районов Иркутской области произошло на 5-12 дней позже средних многолетних значений. В настоящее время погода позволила аграриям приступить к посеву зерновых в трех районах региона. Всего в Приангарье в 2023 году планируют засеять более 700 тысяч гектаров земли. В настоящее время регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур, в том числе элитными, а также семенами овощей. Нет недостатка и в минеральных удобрениях, их сельхозтоваропроизводителями приобретено 42 тысячи тонн. Губернатор региона Игорь Кобзев поставил задачу провести весенние полевые работы в установленные агротехнические сроки и выдержать структуру посевных площадей, доведенную Минсельхозом России.
"В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей Приангарья доведено 1,3 миллиарда рублей средств областного и федеральных бюджетов, в том числе 324 миллиона рублей средств федерального бюджета или 40,6% от доведенных Минсельхозом России лимитов. Всего в этом году на поддержку сельскохозяйственного производства планируется направить 3,7 миллиарда рублей", - сообщил Игорь Кобзев.
В посевной кампании 2023 года будет задействовано более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.