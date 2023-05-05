https://ria.ru/20230505/fermery-1869964302.html

Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров

Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров - РИА Новости, 05.05.2023

Иркутская область направит 3,7 миллиарда рублей для поддержки фермеров

На поддержку сельскохозяйственного производства в Иркутской области в этом году планируется направить 3,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:26

2023-05-05T16:26

2023-05-05T16:26

иркутская область

иркутская область

россия

игорь кобзев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. На поддержку сельскохозяйственного производства в Иркутской области в этом году планируется направить 3,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева. В этом году из-за холодного апреля оттаивание пахотного слоя почвы в большинстве земледельческих районов Иркутской области произошло на 5-12 дней позже средних многолетних значений. В настоящее время погода позволила аграриям приступить к посеву зерновых в трех районах региона. Всего в Приангарье в 2023 году планируют засеять более 700 тысяч гектаров земли. В настоящее время регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур, в том числе элитными, а также семенами овощей. Нет недостатка и в минеральных удобрениях, их сельхозтоваропроизводителями приобретено 42 тысячи тонн. Губернатор региона Игорь Кобзев поставил задачу провести весенние полевые работы в установленные агротехнические сроки и выдержать структуру посевных площадей, доведенную Минсельхозом России. "В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей Приангарья доведено 1,3 миллиарда рублей средств областного и федеральных бюджетов, в том числе 324 миллиона рублей средств федерального бюджета или 40,6% от доведенных Минсельхозом России лимитов. Всего в этом году на поддержку сельскохозяйственного производства планируется направить 3,7 миллиарда рублей", - сообщил Игорь Кобзев. В посевной кампании 2023 года будет задействовано более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

https://ria.ru/20230420/eksport-1866697732.html

https://ria.ru/20230414/trudoustroystvo-1865346597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иркутская область, россия, игорь кобзев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)