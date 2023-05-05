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Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html
Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине
Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине
Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T02:25
2023-05-05T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
f-16
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл, пишет Business Insider.Истребители четвертого поколения и выше, такие как F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, в условиях повышенной опасности полностью уступают передовым системам противовоздушной обороны, таким как российские системы С-400, предупредил он.По словам ветерана, истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто "перехитрить" их системы наведения. Венейбл отметил, что не хотел бы прямо сейчас совершать полеты над Украиной, понимая, что у таких вылетов "нет шансов на успех".Ветеран ВВС сделал вывод, что предоставление Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода весеннего контраступления, анонсированного Украиной.Украина неоднократно просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230504/f-16-1869709929.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, f-16, с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, F-16, С-400 «Триумф»
Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине

Бывший пилот ВВС США Венейбл заявил, что российская ПВО уничтожит F-16 в небе над Украиной

© Фото : United States Air ForceЗапуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16
Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : United States Air Force
Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл, пишет Business Insider.
Истребители четвертого поколения и выше, такие как F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, в условиях повышенной опасности полностью уступают передовым системам противовоздушной обороны, таким как российские системы С-400, предупредил он.
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Вчера, 16:42
По словам ветерана, истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто "перехитрить" их системы наведения. Венейбл отметил, что не хотел бы прямо сейчас совершать полеты над Украиной, понимая, что у таких вылетов "нет шансов на успех".
Ветеран ВВС сделал вывод, что предоставление Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода весеннего контраступления, анонсированного Украиной.
«
"Истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя", — подытожил ветеран.
Украина неоднократно просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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2 мая, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОF-16С-400 «Триумф»
 
 
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