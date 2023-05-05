https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html

Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине

Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине - РИА Новости, 05.05.2023

Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине

Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:25

2023-05-05T02:25

2023-05-05T02:25

специальная военная операция на украине

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с-400 «триумф»

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл, пишет Business Insider.Истребители четвертого поколения и выше, такие как F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, в условиях повышенной опасности полностью уступают передовым системам противовоздушной обороны, таким как российские системы С-400, предупредил он.По словам ветерана, истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто "перехитрить" их системы наведения. Венейбл отметил, что не хотел бы прямо сейчас совершать полеты над Украиной, понимая, что у таких вылетов "нет шансов на успех".Ветеран ВВС сделал вывод, что предоставление Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода весеннего контраступления, анонсированного Украиной.Украина неоднократно просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230504/f-16-1869709929.html

https://ria.ru/20230502/f-16-1869148166.html

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сша

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в мире, украина, россия, сша, нато, f-16, с-400 «триумф»