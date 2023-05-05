https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869814627.html

Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов

Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов - РИА Новости, 05.05.2023

Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов

Необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:14

2023-05-05T06:14

2023-05-05T06:49

россия

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

осаго

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Сенатор отметил, что данная идентификация владельцев электросамокатов позволит законодательно закрепить для них "обязанность оформления... ОСАГО". Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов. В качестве дополнительной меры по снижению травматизма, по мнению Бастрыкина, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость. Глава СК РФ также отметил, что целесообразно проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий. По его мнению, эти меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием граждан на электросамокатах.

https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html

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россия, общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, осаго