Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов
Сенатор Шейкин: нужно создать единую систему для регистрации владельцев электросамокатов
Девушка катается на электросамокате в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
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"Необходимо рассмотреть возможность создания единой информационной системы, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные о маршрутах движения самокатов,... арендаторах. Создание системы позволит в кратчайшие сроки устанавливать правонарушителей", - сказал он.
Сенатор отметил, что данная идентификация владельцев электросамокатов позволит законодательно закрепить для них "обязанность оформления... ОСАГО".
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов. В качестве дополнительной меры по снижению травматизма, по мнению Бастрыкина, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость. Глава СК РФ также отметил, что целесообразно проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий. По его мнению, эти меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием граждан на электросамокатах.