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Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов - РИА Новости, 05.05.2023
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06:14 05.05.2023 (обновлено: 06:49 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869814627.html
Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов
Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов - РИА Новости, 05.05.2023
Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов
Необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T06:14
2023-05-05T06:49
россия
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
осаго
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Сенатор отметил, что данная идентификация владельцев электросамокатов позволит законодательно закрепить для них "обязанность оформления... ОСАГО". Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов. В качестве дополнительной меры по снижению травматизма, по мнению Бастрыкина, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость. Глава СК РФ также отметил, что целесообразно проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий. По его мнению, эти меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием граждан на электросамокатах.
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html
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россия, общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, осаго
Россия, Общество, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ, ОСАГО
Сенатор призвал создать систему для регистрации владельцев электросамокатов

Сенатор Шейкин: нужно создать единую систему для регистрации владельцев электросамокатов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате в Москве
Девушка катается на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
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"Необходимо рассмотреть возможность создания единой информационной системы, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные о маршрутах движения самокатов,... арендаторах. Создание системы позволит в кратчайшие сроки устанавливать правонарушителей", - сказал он.
Сенатор отметил, что данная идентификация владельцев электросамокатов позволит законодательно закрепить для них "обязанность оформления... ОСАГО".
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов. В качестве дополнительной меры по снижению травматизма, по мнению Бастрыкина, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость. Глава СК РФ также отметил, что целесообразно проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий. По его мнению, эти меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием граждан на электросамокатах.
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