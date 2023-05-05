https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах - РИА Новости, 05.05.2023
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах
Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей за подобное РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T03:23
2023-05-05T03:23
2023-05-05T03:23
общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей за подобное правонарушение не соответствует современным реалиям, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Сенатор объяснил, что для этого необходимо внести изменения "в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов". Статья КоАП РФ 12.29 "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" влечет наказание от предупреждения до наложения штрафа в размере до 1500 рублей в случае, если лицо, непосредственно участвующее в процессе дорожного движения, находилось в состоянии алкогольного опьянения. Такой же штраф предусматривает статья КоАП РФ 12.30 "Нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". "Правовое регулирование электросамокатов требует совершенствования в части увеличения ответственности за правонарушения", - подчеркнул Шейкин. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов. В качестве дополнительной меры по снижению травматизма, по мнению Бастрыкина, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость. Глава СК РФ также отметил, что целесообразно проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий. По его мнению, эти меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием граждан на электросамокатах.
https://ria.ru/20230504/elektrosamokaty-1869776870.html
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общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах
Сенатор Шейкин предложил повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах в десять раз
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей за подобное правонарушение не соответствует современным реалиям, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
«
"Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение (ПДД водителем электросамоката – ред.), составляет не более 1500 рублей - возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз", - сказал он.
Сенатор объяснил, что для этого необходимо внести изменения "в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ
, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов".
Статья КоАП РФ 12.29 "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" влечет наказание от предупреждения до наложения штрафа в размере до 1500 рублей в случае, если лицо, непосредственно участвующее в процессе дорожного движения, находилось в состоянии алкогольного опьянения. Такой же штраф предусматривает статья КоАП РФ 12.30 "Нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
"Правовое регулирование электросамокатов требует совершенствования в части увеличения ответственности за правонарушения", - подчеркнул Шейкин.
Ранее председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
поддержал предложение о регулировании порядка использования электросамокатов. В качестве дополнительной меры по снижению травматизма, по мнению Бастрыкина, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании-арендаторов самокатов технически ограничить их максимальную скорость. Глава СК РФ также отметил, что целесообразно проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий. По его мнению, эти меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием граждан на электросамокатах.
В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов