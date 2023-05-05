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Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий - РИА Новости, 05.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:15 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/ekskursii-1869784238.html
Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий
Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий - РИА Новости, 05.05.2023
Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий
В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:15
2023-05-05T08:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
мослифт
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Овчинский добавил, что в этом сезоне впервые состоялся мастер-класс по изготовлению хлеба для космонавтов, который прошел в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Космический" хлеб попробовали испечь более 70 человек.Также участниками проекта стали кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт", изготовитель микрочипов "Микрон" и многие другие.Отдельная программа туров на заводы и фабрики была разработана для студентов профильных учебных заведений, которые получили возможность ближе познакомиться с процессами промышленного производства, чтобы лучше ориентироваться при выборе будущего места работы, уточняется в сообщении.
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владислав овчинский, мослифт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Мослифт

Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий

© Фото : пресс-служба ДИПП / TIMUR ANIKEEVПроект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий
Проект Открой#Моспром провел в апреле почти 180 экскурсий - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП / TIMUR ANIKEEV
Проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Посетителям интересно не только посмотреть, как выпускают продукты повседневного пользования, но и стать участниками производственного процесса. С 17 по 28 апреля мы провели почти 180 экскурсий по 35 предприятиям столицы. В производственных цехах и музеях побывали более 4 тысяч человек", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что в этом сезоне впервые состоялся мастер-класс по изготовлению хлеба для космонавтов, который прошел в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Космический" хлеб попробовали испечь более 70 человек.
Также участниками проекта стали кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт", изготовитель микрочипов "Микрон" и многие другие.
Отдельная программа туров на заводы и фабрики была разработана для студентов профильных учебных заведений, которые получили возможность ближе познакомиться с процессами промышленного производства, чтобы лучше ориентироваться при выборе будущего места работы, уточняется в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМослифт
 
 
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