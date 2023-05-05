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Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий
Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий - РИА Новости, 05.05.2023
Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий
В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:15
2023-05-05T08:15
2023-05-05T08:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
мослифт
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Овчинский добавил, что в этом сезоне впервые состоялся мастер-класс по изготовлению хлеба для космонавтов, который прошел в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Космический" хлеб попробовали испечь более 70 человек.Также участниками проекта стали кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт", изготовитель микрочипов "Микрон" и многие другие.Отдельная программа туров на заводы и фабрики была разработана для студентов профильных учебных заведений, которые получили возможность ближе познакомиться с процессами промышленного производства, чтобы лучше ориентироваться при выборе будущего места работы, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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владислав овчинский, мослифт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Мослифт
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Посетителям интересно не только посмотреть, как выпускают продукты повседневного пользования, но и стать участниками производственного процесса. С 17 по 28 апреля мы провели почти 180 экскурсий по 35 предприятиям столицы. В производственных цехах и музеях побывали более 4 тысяч человек", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что в этом сезоне впервые состоялся мастер-класс по изготовлению хлеба для космонавтов, который прошел в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Космический" хлеб попробовали испечь более 70 человек.
Также участниками проекта стали кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт
", изготовитель микрочипов "Микрон" и многие другие.
Отдельная программа туров на заводы и фабрики была разработана для студентов профильных учебных заведений, которые получили возможность ближе познакомиться с процессами промышленного производства, чтобы лучше ориентироваться при выборе будущего места работы, уточняется в сообщении.
"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы