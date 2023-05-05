https://ria.ru/20230505/ekskursii-1869784238.html

Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий

Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий - РИА Новости, 05.05.2023

Овчинский: проект "Открой#Моспром" провел в апреле почти 180 экскурсий

В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:15

2023-05-05T08:15

2023-05-05T08:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

мослифт

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" в апреле проведены 178 экскурсий по промышленным предприятиям, их посетили более 4 тысяч человек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Овчинский добавил, что в этом сезоне впервые состоялся мастер-класс по изготовлению хлеба для космонавтов, который прошел в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Космический" хлеб попробовали испечь более 70 человек.Также участниками проекта стали кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт", изготовитель микрочипов "Микрон" и многие другие.Отдельная программа туров на заводы и фабрики была разработана для студентов профильных учебных заведений, которые получили возможность ближе познакомиться с процессами промышленного производства, чтобы лучше ориентироваться при выборе будущего места работы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230410/ekskursii-1864160057.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, мослифт