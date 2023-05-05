Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/dtp-1869973116.html
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2023
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:43
2023-05-05T16:43
происшествия
самарская область
самара
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке МВД. В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге, а также устанавливают и опрашивают очевидцев.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
самарская область
самара
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, самара, волгоград
Происшествия, Самарская область, Самара, Волгоград
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой на трассе в Самарской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке МВД.
«
"По предварительным данным..., 5 мая в 14.45 (13.45 мск) водитель автомобиля Chevrolet Lacetti при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом Ford Transit, осуществляющим перевозку пассажиров по междугороднему маршруту №492, который двигался по главной автодороге Самара - Волгоград - Новокуйбышевск. В настоящее время семь человек обратились за медпомощью", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге, а также устанавливают и опрашивают очевидцев.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
25 января, 20:12
 
ПроисшествияСамарская областьСамараВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала