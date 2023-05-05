https://ria.ru/20230505/dtp-1869973116.html

В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие

В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2023

В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие

Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:43

2023-05-05T16:43

2023-05-05T16:43

происшествия

самарская область

самара

волгоград

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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке МВД. В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге, а также устанавливают и опрашивают очевидцев.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

самарская область

самара

волгоград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, самара, волгоград