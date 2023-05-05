https://ria.ru/20230505/dtp-1869973116.html
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2023
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:43
2023-05-05T16:43
2023-05-05T16:43
происшествия
самарская область
самара
волгоград
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке МВД. В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге, а также устанавливают и опрашивают очевидцев.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, самара, волгоград
Происшествия, Самарская область, Самара, Волгоград
В Самарской области маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой на трассе в Самарской области
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном главке МВД.
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"По предварительным данным..., 5 мая в 14.45 (13.45 мск) водитель автомобиля Chevrolet Lacetti при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом Ford Transit, осуществляющим перевозку пассажиров по междугороднему маршруту №492, который двигался по главной автодороге Самара - Волгоград - Новокуйбышевск. В настоящее время семь человек обратились за медпомощью", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге, а также устанавливают и опрашивают очевидцев.
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