https://ria.ru/20230505/dtp-1869824000.html

Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье

Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье - РИА Новости, 05.05.2023

Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье

Приступ эпилепсии случился у водителя внедорожника, въехавшего в остановку и сбившего двух женщин в Артеме Приморского края, сообщает прокуратура региона в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:41

2023-05-05T08:41

2023-05-05T13:43

происшествия

приморский край

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Приступ эпилепсии случился у водителя внедорожника, въехавшего в остановку и сбившего двух женщин в Артеме Приморского края, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее в полиции РИА Новости рассказали, что водитель Toyota Land Cruiser Prado наехал на двух пешеходов в районе остановки общественного транспорта "Дворец культуры угольщиков" в Артеме. Две женщины пострадали. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП. Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава Приморья, две сбитые женщины и водитель доставлены в Артемовскую горбольницу. "Во время движения у него случился приступ хронического заболевания. У одной пострадавшей многочисленные ушибы и ссадины, у второй - повреждения обеих конечностей, давление в норме, в сознании, проводится дополнительное обследование. Все три пациента остаются в стационаре, им оказывается вся необходимая медпомощь", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

приморский край

артем

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, артем