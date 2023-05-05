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Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье - РИА Новости, 05.05.2023
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08:41 05.05.2023 (обновлено: 13:43 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/dtp-1869824000.html
Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье
Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье - РИА Новости, 05.05.2023
Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье
Приступ эпилепсии случился у водителя внедорожника, въехавшего в остановку и сбившего двух женщин в Артеме Приморского края, сообщает прокуратура региона в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:41
2023-05-05T13:43
происшествия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Приступ эпилепсии случился у водителя внедорожника, въехавшего в остановку и сбившего двух женщин в Артеме Приморского края, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее в полиции РИА Новости рассказали, что водитель Toyota Land Cruiser Prado наехал на двух пешеходов в районе остановки общественного транспорта "Дворец культуры угольщиков" в Артеме. Две женщины пострадали. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП. Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава Приморья, две сбитые женщины и водитель доставлены в Артемовскую горбольницу. "Во время движения у него случился приступ хронического заболевания. У одной пострадавшей многочисленные ушибы и ссадины, у второй - повреждения обеих конечностей, давление в норме, в сознании, проводится дополнительное обследование. Все три пациента остаются в стационаре, им оказывается вся необходимая медпомощь", - сказал собеседник.
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происшествия, приморский край, артем
Происшествия, Приморский край, Артем
Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье

Прокуратура: водитель внедорожника сбил людей на остановке Артеме из-за приступа эпилепсии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Приступ эпилепсии случился у водителя внедорожника, въехавшего в остановку и сбившего двух женщин в Артеме Приморского края, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.
Ранее в полиции РИА Новости рассказали, что водитель Toyota Land Cruiser Prado наехал на двух пешеходов в районе остановки общественного транспорта "Дворец культуры угольщиков" в Артеме. Две женщины пострадали.
«
"Предварительно установлено, что 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado по причине приступа эпилепсии, совершил наезд на леерное ограждение и на двух женщин, находящихся на тротуаре, в непосредственной близости от автобусной остановки "Дворец культуры", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП.
Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава Приморья, две сбитые женщины и водитель доставлены в Артемовскую горбольницу.
"Во время движения у него случился приступ хронического заболевания. У одной пострадавшей многочисленные ушибы и ссадины, у второй - повреждения обеих конечностей, давление в норме, в сознании, проводится дополнительное обследование. Все три пациента остаются в стационаре, им оказывается вся необходимая медпомощь", - сказал собеседник.
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