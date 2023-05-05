https://ria.ru/20230505/drg-1869812270.html

Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ

Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ - РИА Новости, 05.05.2023

Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ

Вооруженные силы РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:09

2023-05-05T05:09

2023-05-05T05:09

специальная военная операция на украине

россия

каменка

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три - Харьковская область – ред.), Стельмаховка (Сватовский район ЛНР – ред.)", - сказал он.

https://ria.ru/20230505/vks-1869811900.html

россия

каменка

харьковская область

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россия, каменка, харьковская область, вооруженные силы украины