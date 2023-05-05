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Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/drg-1869812270.html
Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ
Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ - РИА Новости, 05.05.2023
Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ
Вооруженные силы РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:09
2023-05-05T05:09
специальная военная операция на украине
россия
каменка
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три - Харьковская область – ред.), Стельмаховка (Сватовский район ЛНР – ред.)", - сказал он.
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россия, каменка, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Каменка, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили на Купянском направлении две украинские ДРГ

На Купянском направлении уничтожили две украинские ДРГ и сорвали ротацию подразделений ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка (все три - Харьковская область – ред.), Стельмаховка (Сватовский район ЛНР – ред.)", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКаменкаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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