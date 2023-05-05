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В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки - РИА Новости, 05.05.2023
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20:46 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/draka-1870067071.html
В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки
В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки - РИА Новости, 05.05.2023
В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки
Полиция проводит проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах Волгограда, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:46
2023-05-05T20:46
происшествия
волгоград
советский район
советский
россия
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ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах Волгограда, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, накануне вечером в полицию поступило сообщении о конфликтах между двумя группами граждан на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда. По словам собеседника агентства, когда прибыли полицейские участники конфликта в одном месте разбежались при виде патрулей, а в другом – еще до их прибытия. Отмечается, что в результате драки два молодых человека обратились за медицинской помощью. "В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, принимавшие участие в конфликтах", - сообщили в полиции. По данным ведомства, стычки в обоих района города носят бытовой характер. Ранее издание v102.ru сообщало, что массовые драки произошли в четверг возле торгового центра "Ворошиловский" и возле остановки "Зеленое кольцо" в Советском районе, на многих участниках обеих потасовок были медицинские маски.
https://ria.ru/20230505/izbienie-1870052057.html
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происшествия, волгоград, советский район, советский , россия
Происшествия, Волгоград, Советский район, Советский , Россия
В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки

Полиция начала проверку после массовой драки в двух районах Волгограда

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах Волгограда, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, накануне вечером в полицию поступило сообщении о конфликтах между двумя группами граждан на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда. По словам собеседника агентства, когда прибыли полицейские участники конфликта в одном месте разбежались при виде патрулей, а в другом – еще до их прибытия. Отмечается, что в результате драки два молодых человека обратились за медицинской помощью.
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"В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, принимавшие участие в конфликтах", - сообщили в полиции.
По данным ведомства, стычки в обоих района города носят бытовой характер.
Ранее издание v102.ru сообщало, что массовые драки произошли в четверг возле торгового центра "Ворошиловский" и возле остановки "Зеленое кольцо" в Советском районе, на многих участниках обеих потасовок были медицинские маски.
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