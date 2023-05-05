https://ria.ru/20230505/draka-1870067071.html

В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки

В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки - РИА Новости, 05.05.2023

В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки

Полиция проводит проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах Волгограда, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:46

2023-05-05T20:46

2023-05-05T20:46

происшествия

волгоград

советский район

советский

россия

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ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах Волгограда, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, накануне вечером в полицию поступило сообщении о конфликтах между двумя группами граждан на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда. По словам собеседника агентства, когда прибыли полицейские участники конфликта в одном месте разбежались при виде патрулей, а в другом – еще до их прибытия. Отмечается, что в результате драки два молодых человека обратились за медицинской помощью. "В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, принимавшие участие в конфликтах", - сообщили в полиции. По данным ведомства, стычки в обоих района города носят бытовой характер. Ранее издание v102.ru сообщало, что массовые драки произошли в четверг возле торгового центра "Ворошиловский" и возле остановки "Зеленое кольцо" в Советском районе, на многих участниках обеих потасовок были медицинские маски.

https://ria.ru/20230505/izbienie-1870052057.html

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волгоград

советский район

советский

россия

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происшествия, волгоград, советский район, советский , россия