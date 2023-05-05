https://ria.ru/20230505/dovolstvie-1870080256.html

Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации

Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации

Минобороны России раскрыло в своем Telegram-канале размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим на некоторых должностях, задействованных в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:49

2023-05-05T22:49

2023-05-05T23:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минобороны России раскрыло в своем Telegram-канале размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим на некоторых должностях, задействованных в специальной военной операции, оно составляет не менее 200 тысяч рублей. Уточняется, что минимальное довольствие заместителя командира взвода - командира отделения, составляет 242 тысячи рублей в месяц, а просто командира отделения — 232 тысячи рублей. Инструктор штаба и начальник радиостанции командно-штабной машины получают от 226 тысяч рублей в месяц. Старшим саперам и старшим водителям-электрикам положено от 216 тысяч рублей в месяц, а гранатометчикам, водителям, поварам и пулеметчикам — от 211 тысяч. Стрелки получают не менее 204 тысяч рублей в месяц, а старшие телефонисты — от 219 тысяч.

https://ria.ru/20230419/rolik-1866466571.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)