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Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 05.05.2023 (обновлено: 23:22 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/dovolstvie-1870080256.html
Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации
Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации
Минобороны России раскрыло в своем Telegram-канале размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим на некоторых должностях, задействованных в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:49
2023-05-05T23:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минобороны России раскрыло в своем Telegram-канале размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим на некоторых должностях, задействованных в специальной военной операции, оно составляет не менее 200 тысяч рублей. Уточняется, что минимальное довольствие заместителя командира взвода - командира отделения, составляет 242 тысячи рублей в месяц, а просто командира отделения — 232 тысячи рублей. Инструктор штаба и начальник радиостанции командно-штабной машины получают от 226 тысяч рублей в месяц. Старшим саперам и старшим водителям-электрикам положено от 216 тысяч рублей в месяц, а гранатометчикам, водителям, поварам и пулеметчикам — от 211 тысяч. Стрелки получают не менее 204 тысяч рублей в месяц, а старшие телефонисты — от 219 тысяч.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны раскрыло довольствие участников спецоперации

Минобороны России раскрыло данные о зарплатах военных-контрактников в зоне спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в сборном пункте
Военнослужащие в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минобороны России раскрыло в своем Telegram-канале размер денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим на некоторых должностях, задействованных в специальной военной операции, оно составляет не менее 200 тысяч рублей.
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"Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более)", - говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что минимальное довольствие заместителя командира взвода - командира отделения, составляет 242 тысячи рублей в месяц, а просто командира отделения — 232 тысячи рублей. Инструктор штаба и начальник радиостанции командно-штабной машины получают от 226 тысяч рублей в месяц.
Старшим саперам и старшим водителям-электрикам положено от 216 тысяч рублей в месяц, а гранатометчикам, водителям, поварам и пулеметчикам — от 211 тысяч. Стрелки получают не менее 204 тысяч рублей в месяц, а старшие телефонисты — от 219 тысяч.
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